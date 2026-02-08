هذا السبب وراء تساقط الشعر ومشاكل الفروة عند النساء!

تشير الدراسات الحديثة إلى أن أكثر من نصف النساء يعانين من تساقط الشعر أو مشاكل في فروة الرأس خلال فترة انقطاع الطمث، وغالبًا ما يصاحب ذلك حكة وتقشر في الجلد.





وبحسب استطلاع نشرته صحيفة " ميل"، أفادت 53% من سن اليأس بتساقط الشعر، فيما عانت نحو خُمس النساء قبل انقطاع الطمث من مشاكل فروة الرأس خلال الحيض.

ويُرجع الخبراء هذه المشاكل إلى التغيرات الهرمونية التي تصاحب منتصف العمر، حيث ينخفض إنتاج هرموني الاستروجين والبروجسترون، وعادة ما يبدأ سن اليأس بين 45 و55 عامًا.

توضح روث كوليس، خبيرة تساقط الشعر في ساسكس، أن "التقلبات الهرمونية خلال الشهرية تؤثر مباشرة على صحة فروة الرأس من خلال تعديل إنتاج الزيوت وتجديد خلايا الجلد والاستجابة الالتهابية".

وتؤكد الدراسات أن انخفاض هرمون الاستروجين لفترة طويلة يزيد من جفاف فروة الرأس وحساسيتها، ما يؤدي إلى الحكة والتقشر وتساقط الشعر وترققه.

وينصح الخبراء بالعلاجات الهرمونية البديلة (HRT) إلى جانب نظام غذائي صحي ومكملات غذائية مناسبة لتعزيز صحة الشعر وفروة الرأس.

وتأتي هذه النتائج في وقت يزداد فيه الاهتمام بمشاكل الشعر لدى النساء، حيث تضاعف عدد عمليات البحث عبر الإنترنت عن "تساقط الشعر" و"ترقق الشعر" أكثر من مرتين منذ 2021، ما يعكس القلق المتنامي حول هذه القضية الصحية والجمالية. (آرم نيوز)