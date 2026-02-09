تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

دراسة تكشف.. هكذا يساهم تنويع التمارين الرياضية في تقليل خطر الوفاة

Lebanon 24
09-02-2026 | 00:24
A-
A+
دراسة تكشف.. هكذا يساهم تنويع التمارين الرياضية في تقليل خطر الوفاة
دراسة تكشف.. هكذا يساهم تنويع التمارين الرياضية في تقليل خطر الوفاة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قد يكون من المفيد التفكير في تنويع التمارين الرياضية التي تمارسها خلال الأسبوع، إذ كشفت دراسة حديثة عن ارتباط واضح بين تنوع الأنشطة البدنية وانخفاض خطر الوفاة.

حلّل باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة بيانات أكثر من 111 ألف شخص على مدار 30 عامًا، وقارنوا بين أنماط التمارين التي أبلغ عنها المشاركون ومعدلات الوفاة لديهم خلال فترة الدراسة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تنوعت أنشطتهم البدنية سجلوا انخفاضًا بنسبة 19٪ في خطر الوفاة مقارنة بمن مارسوا أقل تنوع، مع افتراض تساوي إجمالي مدة التمارين تقريبًا بين المجموعتين.

وأشار الباحثون في الدراسة المنشورة إلى أن تشجيع ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية، إلى جانب زيادة إجمالي النشاط، قد يساهم في تقليل خطر الوفاة المبكرة.

واستعرضت الدراسة عوامل مؤثرة مثل نمط الحياة، التركيبة السكانية، والعادات الغذائية. ورغم أن طبيعة الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، إلا أن النتائج تشير إلى وجود ارتباط قوي يستحق المزيد من البحث.

كما أوضحت الدراسة أن ممارسة أنواع مختلفة من التمارين تستهدف أجزاء متعددة من الجسم، ما قد يعزز الصحة بشكل أكثر شمولًا. وبيّنت البيانات أيضًا أن زيادة إجمالي النشاط البدني ترتبط بطول العمر، مؤكدّة الفوائد طويلة الأمد لإدخال كميات معتدلة من الحركة في الروتين اليومي.

لكن الفائدة وصلت إلى مرحلة استقرار عند نحو 20 ساعة من التمارين أسبوعيًا، إذ لم يلاحظ انخفاض إضافي ملحوظ في خطر الوفاة عند تجاوز هذا المعدل.

وشملت الأنشطة المراقبة في الدراسة مجموعة واسعة، مثل السباحة وركوب الدراجات وقص العشب وصعود السلالم، طالما كانت بمستوى معتدل من الشدة.

وأوضح عالم التغذية يانغ هو أن الناس يميلون بطبيعتهم إلى اختيار أنشطة متنوعة بمرور الوقت حسب تفضيلاتهم وحالتهم الصحية، مضيفًا أن ممارسة أكثر من نوع واحد من النشاط قد تحمل فوائد صحية إضافية مقارنة بالاعتماد على نوع واحد فقط.

وأشارت الدراسة إلى بعض القيود، مثل اعتمادها على بيانات ذاتية بدلاً من القياس المباشر، وكون غالبية المشاركين من العاملين في القطاع الصحي ومن ذوي البشرة البيضاء. كما لم تقيم تأثير تغيير الروتين الرياضي لدى الشخص نفسه، بل قارنت بين أنماط التمارين لدى أشخاص مختلفين.

ورغم هذه القيود، توفر النتائج رؤى مهمة حول فوائد النشاط البدني، مؤكدة أن حتى كميات صغيرة منه تُحدث فرقًا، وأن تنويع التمارين قد يكون خيارًا مفيدًا.

وقال توم ييتس، أستاذ فسيولوجيا التمارين بجامعة ليستر البريطانية، إن الاكتشاف الأبرز هو أن تنوع النشاط البدني قد يحمل فوائد صحية، مشيرًا إلى أن الأمر يشبه النظام الغذائي، حيث التنوع بحد ذاته يمكن أن يكون مفيدًا. (سكاي نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف علاقة الكافيين بخفض الوزن وتقليل خطر السكري
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تنويع الأنشطة الرياضية يطيل العمر.. اليكم آخر الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يساهم الكافيين في تقليل دهون الجسم ومحاربة السكري؟
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

الرياض

التركي

رياضي

الترك

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:22 | 2026-02-09
Lebanon24
06:43 | 2026-02-09
Lebanon24
03:19 | 2026-02-09
Lebanon24
23:37 | 2026-02-08
Lebanon24
23:00 | 2026-02-08
Lebanon24
15:11 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24