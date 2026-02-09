تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تقنية جديدة لعلاج توقف التنفس الليلي

Lebanon 24
09-02-2026 | 09:25
A-
A+
تقنية جديدة لعلاج توقف التنفس الليلي
تقنية جديدة لعلاج توقف التنفس الليلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد انقطاع النفس الانسدادي النومي أحد اضطرابات التنفس الخطيرة أثناء النوم، حيث يتوقف مجرى الهواء عن العمل مؤقتًا، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الإدراك. ومع ذلك، قد يقدم ابتكار طبي جديد أملًا لملايين المرضى حول العالم.

يعتمد الابتكار على تحفيز العصب تحت اللسان (HNS)، وهو علاج قائم على نبضات كهربائية تمنع انسداد اللسان لمجرى الهواء أثناء النوم. وتعتبر النسخة الحالية من هذا العلاج فعّالة، لكنها تتطلب عملية جراحية كبيرة وزرعًا معقدًا لا يناسب جميع المرضى.

في دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة فليندرز في أستراليا، وفقا لمجلة "Chest"، اختبر الباحثون قطبًا كهربائيًّا أصغر وأسهل زرعًا، بهدف جعل العلاج أقل توغّلًا وأكثر ملاءمة لعدد أكبر من المرضى.
 
وأظهرت التجارب الأولية نجاح الجهاز الجديد بشكل لافت، حيث نجح في فتح مجرى الهواء لدى 13 من أصل 14 مشاركًا تم اختبارهم، أي بنسبة نجاح بلغت 93%، بما في ذلك حالات توقف التنفس التام. ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تمثل تحسينًا كبيرًا لتقنية التحفيز العصبي.

وقال أخصائي الأنف والأذن والحنجرة سيمون كارني: "الإجراء يستغرق 90 دقيقة فقط ويُجرى تحت توجيه الموجات فوق الصوتية مع الحد الأدنى من الانزعاج. والأهم، تمكنّا من معالجة مرضى كانوا سابقًا غير مناسبين للجراحة التقليدية".
 
ويتميز الجهاز الجديد بإمكانية زرعه في عيادة خارج المستشفى، مع فترة نقاهة أقصر مقارنة بالجراحة التقليدية، مما يوسع دائرة المرضى المؤهلين ويقلل التكاليف.

كما يمكن تصميم الجهاز بشكل مخصص لكل فرد، ما يزيد من فعاليته ويجعل تعديله أسهل من النسخة السابقة.
 
ويظل جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) الخيار الأول لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي، إلا أنه يتطلب ارتداء قناع أثناء النوم، ما يجعل نصف المرضى تقريبًا غير قادرين على الالتزام باستخدامه. وهنا يظهر دور جهاز التحفيز العصبي الجديد كخيار بديل للمرضى الذين لا يتحملون العلاج التقليدي.

وأكدت عالمة وظائف الأعضاء أمل عثمان، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن "هذا النهج قد يقلل وقت التعافي والتكاليف، ويحسّن معدلات النجاح لدى من لا يستطيعون تحمل العلاجات التقليدية". (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تيك توك تطلق تقنية جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين في أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقنية جديدة في Wi-Fi 8 للحد من التداخل بين أجهزة الراوتر
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يطوّرون تقنية جديدة لاستكشاف نطاق التيراهيرتز الغامض
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقنية روسية جديدة للقضاء على البكتيريا الخطيرة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:39:51 Lebanon 24 Lebanon 24

سيمون كار

أستراليا

90 دقيقة

الرئيسي

التزام

الجراح

قادري

كارني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-02-09
Lebanon24
12:42 | 2026-02-09
Lebanon24
07:22 | 2026-02-09
Lebanon24
06:43 | 2026-02-09
Lebanon24
03:19 | 2026-02-09
Lebanon24
00:24 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24