صحة
تقنية جديدة لعلاج توقف التنفس الليلي
Lebanon 24
09-02-2026
|
09:25
photos
يُعد انقطاع النفس الانسدادي النومي أحد اضطرابات التنفس الخطيرة أثناء النوم، حيث يتوقف مجرى الهواء عن العمل مؤقتًا، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الإدراك. ومع ذلك، قد يقدم ابتكار طبي جديد أملًا لملايين المرضى حول العالم.
يعتمد الابتكار على تحفيز العصب تحت اللسان (HNS)، وهو علاج قائم على نبضات كهربائية تمنع انسداد اللسان لمجرى الهواء أثناء النوم. وتعتبر النسخة الحالية من هذا العلاج فعّالة، لكنها تتطلب عملية جراحية كبيرة وزرعًا معقدًا لا يناسب جميع المرضى.
في دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة فليندرز في
أستراليا
، وفقا لمجلة "Chest"، اختبر الباحثون قطبًا كهربائيًّا أصغر وأسهل زرعًا، بهدف جعل العلاج أقل توغّلًا وأكثر ملاءمة لعدد أكبر من المرضى.
وأظهرت التجارب الأولية نجاح الجهاز الجديد بشكل لافت، حيث نجح في فتح مجرى الهواء لدى 13 من أصل 14 مشاركًا تم اختبارهم، أي بنسبة نجاح بلغت 93%، بما في ذلك حالات توقف التنفس التام. ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تمثل تحسينًا كبيرًا لتقنية التحفيز العصبي.
وقال أخصائي الأنف والأذن والحنجرة سيمون
كارني
: "الإجراء يستغرق
90 دقيقة
فقط ويُجرى تحت توجيه الموجات فوق الصوتية مع الحد الأدنى من الانزعاج. والأهم، تمكنّا من معالجة مرضى كانوا سابقًا غير مناسبين للجراحة التقليدية".
ويتميز الجهاز الجديد بإمكانية زرعه في عيادة خارج المستشفى، مع فترة نقاهة أقصر مقارنة بالجراحة التقليدية، مما يوسع دائرة المرضى المؤهلين ويقلل التكاليف.
كما يمكن تصميم الجهاز بشكل مخصص لكل فرد، ما يزيد من فعاليته ويجعل تعديله أسهل من النسخة السابقة.
ويظل جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) الخيار الأول لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي، إلا أنه يتطلب ارتداء قناع أثناء النوم، ما يجعل نصف المرضى تقريبًا غير قادرين على الالتزام باستخدامه. وهنا يظهر دور جهاز التحفيز العصبي الجديد كخيار بديل للمرضى الذين لا يتحملون العلاج التقليدي.
وأكدت عالمة وظائف الأعضاء أمل عثمان، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن "هذا النهج قد يقلل وقت التعافي والتكاليف، ويحسّن معدلات النجاح لدى من لا يستطيعون تحمل العلاجات التقليدية". (إرم نيوز)
