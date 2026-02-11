تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لماذا يجب أن تتضمن وجبتك البقوليات يوميا؟
Lebanon 24
11-02-2026
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت الدكتورة
أولغا
تاراسوفا، الأستاذة المشاركة في جامعة بيروغوف الطبية، إلى أن البقوليات غنية بالألياف، البروتين النباتي،
المعادن
، ومجموعة فيتامين B.
ووفقا لها، تحسن استقلاب الطاقة ووظائف الجهاز العصبي، خاصة عند تناولها مع الخضراوات الورقية، الأطعمة المخمرة، والتوابل.
وتوضح تاراسوفا أن البقوليات غنية بالألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، الغالاكتان، والنشا المقاوم. هذه الألياف لا تهضمها إنزيمات الجسم، لكنها تشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا النافعة في القولون، مثل البيفيدوباكتيريا واللاكتوباسيلس. خلال عملية التخمير، تنتج هذه البكتيريا أحماضا دهنية قصيرة السلسلة، خصوصا البيوتيرات، التي تُعد مصدرا غنيا بالغذاء لخلايا الغشاء المخاطي للقولون، وتقوي حاجز الأمعاء، وتمنع متلازمة الأمعاء المتسربة، وتقلل الالتهابات، كما تخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
كما تؤكد الطبيبة أن البقوليات تؤثر إيجابيا على عملية التمثيل الغذائي. فهي تساعد على خفض مؤشر نسبة السكر في
الدم
، وترتبط بالأحماض الصفراوية، وتخفض مستوى
الكوليسترول
الضار (LDL) بشكل طفيف. لذلك تعتبر عنصرا أساسيا في
النظام الغذائي
للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، مقاومة الأنسولين، ومرض الكبد الدهني.
وتضيف تاراسوفا أن البقوليات تحتوي أيضا على البروتين النباتي، مجموعة فيتامين B، الحديد، المغنيسيوم، الزنك، والبوتاسيوم، وهي عناصر مهمة لوظائف الجهاز العصبي واستقلاب الطاقة. كما يمكن تعزيز فوائد البقوليات عند تناولها مع الخضراوات الورقية، الأطعمة المخمرة، التوابل، الحبوب، القشدة الحامضة، المكسرات، البيض، والدواجن. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كم عدد الوجبات التي يجب تناولها يومياً لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة؟
Lebanon 24
كم عدد الوجبات التي يجب تناولها يومياً لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة؟
11/02/2026 18:40:45
11/02/2026 18:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يُعد الرمان وجبة خفيفة ذكية؟
Lebanon 24
لماذا يُعد الرمان وجبة خفيفة ذكية؟
11/02/2026 18:40:45
11/02/2026 18:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم المقدم للمحور الإيراني
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم المقدم للمحور الإيراني
11/02/2026 18:40:45
11/02/2026 18:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سعر الفائدة كان يجب أن يكون أقل بكثير ويجب خفضه الآن
Lebanon 24
ترامب: سعر الفائدة كان يجب أن يكون أقل بكثير ويجب خفضه الآن
11/02/2026 18:40:45
11/02/2026 18:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
الكوليسترول
المعادن
الصفرا
باسيل
أولغا
الغال
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
من وزير الصحة إلى المواطنين.. قرار بتغطية صحية شاملة لحالات "السكتة الدماغية"
Lebanon 24
من وزير الصحة إلى المواطنين.. قرار بتغطية صحية شاملة لحالات "السكتة الدماغية"
11:30 | 2026-02-11
11/02/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من رابط بين السكري وارتفاع ضغط الدم؟
Lebanon 24
هل من رابط بين السكري وارتفاع ضغط الدم؟
07:33 | 2026-02-11
11/02/2026 07:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
Lebanon 24
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
05:00 | 2026-02-11
11/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
04:00 | 2026-02-11
11/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
Lebanon 24
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
03:00 | 2026-02-11
11/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
Lebanon 24
معلومة عن الدولار.. هذا ما قد يحصل لقيمته بسبب الضغوط
16:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
Lebanon 24
الموت يسرق طفلين في يوم واحد.. لبنان يبكي علي ومحمد
12:30 | 2026-02-10
10/02/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
Lebanon 24
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
23:24 | 2026-02-10
10/02/2026 11:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة لبنانية "مهمّة" تؤمّن حدود إسرائيل.. تقرير من تل ابيب يتحدث عنها
Lebanon 24
منطقة لبنانية "مهمّة" تؤمّن حدود إسرائيل.. تقرير من تل ابيب يتحدث عنها
14:00 | 2026-02-10
10/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:30 | 2026-02-11
من وزير الصحة إلى المواطنين.. قرار بتغطية صحية شاملة لحالات "السكتة الدماغية"
07:33 | 2026-02-11
هل من رابط بين السكري وارتفاع ضغط الدم؟
05:00 | 2026-02-11
أيهما أفضل للبشرة.. الفازلين أم الغليسيرين؟
04:00 | 2026-02-11
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
03:00 | 2026-02-11
اللوز.. فوائد مذهلة لحماية الدماغ
02:00 | 2026-02-11
لهذه الاسباب.. رفض اعتماد "لقاح موديرنا" للإنفلونزا
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 18:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 18:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 18:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24