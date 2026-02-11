لماذا يجب أن تتضمن وجبتك البقوليات يوميا؟

أشارت الدكتورة تاراسوفا، الأستاذة المشاركة في جامعة بيروغوف الطبية، إلى أن البقوليات غنية بالألياف، البروتين النباتي، ، ومجموعة فيتامين B.

ووفقا لها، تحسن استقلاب الطاقة ووظائف الجهاز العصبي، خاصة عند تناولها مع الخضراوات الورقية، الأطعمة المخمرة، والتوابل.



وتوضح تاراسوفا أن البقوليات غنية بالألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، الغالاكتان، والنشا المقاوم. هذه الألياف لا تهضمها إنزيمات الجسم، لكنها تشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا النافعة في القولون، مثل البيفيدوباكتيريا واللاكتوباسيلس. خلال عملية التخمير، تنتج هذه البكتيريا أحماضا دهنية قصيرة السلسلة، خصوصا البيوتيرات، التي تُعد مصدرا غنيا بالغذاء لخلايا الغشاء المخاطي للقولون، وتقوي حاجز الأمعاء، وتمنع متلازمة الأمعاء المتسربة، وتقلل الالتهابات، كما تخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كما تؤكد الطبيبة أن البقوليات تؤثر إيجابيا على عملية التمثيل الغذائي. فهي تساعد على خفض مؤشر نسبة السكر في ، وترتبط بالأحماض الصفراوية، وتخفض مستوى الضار (LDL) بشكل طفيف. لذلك تعتبر عنصرا أساسيا في للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، مقاومة الأنسولين، ومرض الكبد الدهني.وتضيف تاراسوفا أن البقوليات تحتوي أيضا على البروتين النباتي، مجموعة فيتامين B، الحديد، المغنيسيوم، الزنك، والبوتاسيوم، وهي عناصر مهمة لوظائف الجهاز العصبي واستقلاب الطاقة. كما يمكن تعزيز فوائد البقوليات عند تناولها مع الخضراوات الورقية، الأطعمة المخمرة، التوابل، الحبوب، القشدة الحامضة، المكسرات، البيض، والدواجن. (روسيا اليوم)