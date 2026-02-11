تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

طرق طبيعية للتخلص من التوتر والقلق

Lebanon 24
11-02-2026 | 15:00
طرق طبيعية للتخلص من التوتر والقلق
يُعد التوتر والقلق جزءًا من الحياة اليومية، لكن يمكن التخفيف منهما بوسائل طبيعية وآمنة دون الحاجة للأدوية. تساعد تمارين التنفس العميق على تهدئة الجهاز العصبي، كما يساهم التأمل واليوغا في تحسين التركيز وصفاء الذهن. النشاط البدني المنتظم، حتى المشي البسيط، يقلل من إفراز هرمونات التوتر ويعزز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين.

يمكن أيضًا الاعتماد على الموسيقى الهادئة أو الروائح الطبيعية كاللافندر لمساعدة الجسم على الاسترخاء. الحفاظ على نمط نوم منتظم وتغذية صحية متوازنة يدعم القدرة على مواجهة التوتر بفعالية. بالممارسة اليومية لهذه الأساليب، يمكن تقليل القلق وتحسين جودة الحياة بشكل طبيعي.
