Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

احذر منتجات "خالي من السكر".. تقرير يكشف خطورتهم

Lebanon 24
12-02-2026 | 02:54
احذر منتجات خالي من السكر.. تقرير يكشف خطورتهم
احذر منتجات خالي من السكر.. تقرير يكشف خطورتهم photos 0
يحذر باحثون من أن بعض المنتجات الخالية من السكر، مثل مشروبات الطاقة والآيس كريم وألواح البروتين، قد لا تكون آمنة تماما كما يُعتقد، بعد أن ربطت دراسة حديثة بين أحد المحليات الشائعة فيها وزيادة محتملة في خطر الإصابة بسكتة دماغية.
وأجرى باحثون من جامعة كولورادو تجارب مخبرية عرّضوا خلالها خلايا بشرية لمادة "إريثريتول"، وهو مُحل شائع الاستخدام كبديل للسكر، بتركيزات تحاكي تلك الموجودة في بعض مشروبات الحمية.

وأظهرت النتائج تغيرات وُصفت بالمقلقة في خلايا الحاجز الدموي الدماغي، المسؤول عن حماية الدماغ وتنظيم مرور المواد إليه، إذ لوحظ انخفاض إفراز بروتينات تذيب الجلطات وزيادة قابلية الأوعية الدموية للتضيّق، ما قد يعزز خطر تكوّن جلطات تعيق تدفق الدم إلى الدماغ.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تعني أن "إريثريتول" يرتبط بارتفاع خطر السكتة الدماغية الإقفارية، وهي حالة تحدث عند انسداد أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يمنع وصول الأكسجين ويؤدي إلى تلف الخلايا خلال دقائق.

وجاء نشر الدراسة بالتزامن مع تقارير صحية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات السكتات الدماغية بين البالغين الأصغر سنا، بزيادة تقارب 15 بالمئة منذ عام 2011.
