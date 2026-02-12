تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

صحة

حمية الوجبة الواحدة: هل هي طريقك للرشاقة أم فخ للصحة؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 11:48
حمية الوجبة الواحدة: هل هي طريقك للرشاقة أم فخ للصحة؟
حمية الوجبة الواحدة: هل هي طريقك للرشاقة أم فخ للصحة؟ photos 0
يسلط تقريرمختص الضوء على نظام "الوجبة الواحدة يومياً"، الذي بات يعرف اختصاراً بـ"أوماد"، وهو أحد أقسى أشكال الصيام المتقطع. يعتمد هذا النظام على تناول السعرات الحرارية اليومية كاملة خلال ساعة واحدة فقط، بينما يصوم الجسم في الساعات الـ 23 المتبقية.

يؤدي هذا النمط إلى تغييرات كيميائية وحيوية جذرية؛ ففي غياب الطعام، يبدأ الجسم في استهلاك مخزون "الجليكوجين" ثم ينتقل لحرق الدهون للحصول على الطاقة، مما يساهم في فقدان الوزن السريع وتحسين حساسية الأنسولين.
 
إلا أن الخبراء يحذرون من آثار جانبية قد تشمل تقلبات المزاج، الشعور بالخمول، ونقص الفيتامينات الأساسية، بالإضافة إلى ضغوط كبيرة على الجهاز الهضمي عند استقبال كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة.
