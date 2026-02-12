لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟

أكد خبراء في التغذية والصحة أن فاعلية مكملات الزنك تعتمد بشكل كبير على توقيت تناولها ونوعية الطعام المصاحب لها. ويُعد الزنك عنصراً حيوياً لدعم الجهاز المناعي، والتئام الجروح، وتحسين عمليات الأيض، إلا أن سوء اختيار الوقت قد يحرم الجسم من امتصاصه بشكل كامل.



ووفقاً للتقارير الطبية، فإن الوقت الأنسب لتناول الزنك هو قبل الأكل بساعة واحدة على الأقل، أو بعده بساعتين، وذلك لضمان عدم تداخل بعض العناصر الغذائية مع عملية امتصاصه.

وحذر الخبراء من تناول الزنك بالتزامن مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو الفوسفور (مثل الألبان) أو الحبوب الكاملة التي تحتوي على "الفيتات"، لأنها تعيق امتصاص المعدن.

وفي حال تسبب الزنك في اضطرابات بالمعدة عند تناوله على الريق، ينصح الخبراء بأخذه مع وجبة خفيفة خالية من المثبطات المذكورة لتجنب الآثار الجانبية وضمان الاستفادة القصوى.



