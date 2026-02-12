تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟

Lebanon 24
12-02-2026 | 13:38
A-
A+
لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟
لضمان أقصى فائدة للجسم... متى يجب تناول الزنك؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد خبراء في التغذية والصحة أن فاعلية مكملات الزنك تعتمد بشكل كبير على توقيت تناولها ونوعية الطعام المصاحب لها. ويُعد الزنك عنصراً حيوياً لدعم الجهاز المناعي، والتئام الجروح، وتحسين عمليات الأيض، إلا أن سوء اختيار الوقت قد يحرم الجسم من امتصاصه بشكل كامل.

ووفقاً للتقارير الطبية، فإن الوقت الأنسب لتناول الزنك هو قبل الأكل بساعة واحدة على الأقل، أو بعده بساعتين، وذلك لضمان عدم تداخل بعض العناصر الغذائية مع عملية امتصاصه.
 
وحذر الخبراء من تناول الزنك بالتزامن مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو الفوسفور (مثل الألبان) أو الحبوب الكاملة التي تحتوي على "الفيتات"، لأنها تعيق امتصاص المعدن.
 
وفي حال تسبب الزنك في اضطرابات بالمعدة عند تناوله على الريق، ينصح الخبراء بأخذه مع وجبة خفيفة خالية من المثبطات المذكورة لتجنب الآثار الجانبية وضمان الاستفادة القصوى.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكملات الزنك: فوائدها لا تمنع "الجرعة الزائدة" من المخاطر
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يجب أن نتناول البيض؟ دراسة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الكلمنتينا بانتظام
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد الخيار للجسم والبشرة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:37:20 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

التزام

ألبان

تيار

الري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-02-12
Lebanon24
10:00 | 2026-02-12
Lebanon24
07:32 | 2026-02-12
Lebanon24
03:12 | 2026-02-12
Lebanon24
02:54 | 2026-02-12
Lebanon24
01:29 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24