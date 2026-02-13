7 أطعمة يومية تسرّب البلاستيك إلى جسمك من دون أن تشعر.. تجنّبها!

يكاد يكون من الصعب تفادي التعرّض للجزيئات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) نظراً لانتشارها الواسع في البيئة، إلا أنّ التعرّف إلى أبرز مصادرها قد يساعد على الحد من كميّة التعرّض لها.



وأشار موقع " ويل هيلث" المتخصص في إلى سبعة أطعمة شائعة تحتوي على نسب مرتفعة من مركبات الميكروبلاستيك، مقدّماً في الوقت نفسه خطوات بسيطة للتقليل من هذه الجسيمات.



المياه المعبأة

رغم سهولة استخدام المياه المعبأة عند تعذّر الحصول على مياه الصنبور، إلا أنّها تُعد من أبرز مصادر الميكروبلاستيك.

وقد أظهرت إحدى الدراسات أن كل ليتر من المياه المعبأة قد يحتوي على نحو 240 ألف جزيء بلاستيكي دقيق.



البروتينات المصنّعة

تشكل البروتينات المصنّعة، مثل قطع الدجاج الجاهزة واللحوم النباتية، مصدراً آخر للميكروبلاستيك.

وبيّنت دراسة أُجريت في أن استهلاك هذه المنتجات قد يعرّض البالغين لنحو 11 ألف جسيم بلاستيكي دقيق سنوياً.



الوجبات السريعة

تُعد عبوات الطعام الجاهز ومواد تغليف الوجبات السريعة من المصادر الشائعة للتعرّض للميكروبلاستيك،

كما يمكن أن تسهم القفازات البلاستيكية التي يستخدمها العاملون في المطاعم في انتقال هذه الجسيمات إلى الطعام.



منتجات الألبان

لا يقتصر ارتباط منتجات الألبان، كالحليب والجبن، بالبلاستيك على التغليف أو التصنيع فقط، بل يشمل أيضاً المركبات الكيميائية الداخلة في تركيب البلاستيك، والتي تميل إلى الالتصاق بالدهون.

وقد سبق أن عثر باحثون على آثار ميكروبلاستيك في حليب أمهات بشريات.





تحتوي منتجات الأرز السريع التحضير والمصنّعة على نسب مرتفعة من البلاستيك.

وقدّر باحثون أستراليون أن الشخص يبتلع ما بين ثلاثة وأربعة ميليغرامات من البلاستيك مع كل نصف كوب من الأرز.



العلكة

أظهرت دراسات أن مضغ العلكة لدقيقتين فقط قد يؤدي إلى إطلاق مركبات بلاستيكية داخل الفم،

كما تبيّن أن حتى أنواع العلكة المصنّفة على أنها طبيعية تحتوي على مكونات بلاستيكية.



أكياس الشاي

تصنّع العديد من أكياس الشاي التجارية من مواد بلاستيكية، وعند نقعها في الماء المغلي تطلق مليارات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة.



هل يمكن الحد من الميكروبلاستيك؟

يصعب الابتعاد كلياً عن الميكروبلاستيك نظراً لوجوده في مختلف مناحي الحياة، إلا أنّ زيادة الوعي بمصادره واعتماد بعض التغييرات البسيطة قد يساهمان في تقليل التعرّض له.



ويُنصح بـ:



استخدام قنينة ماء زجاجية وكوب قابل لإعادة الاستخدام.



استبدال أكياس الشاي بأوراق أو شعيرات الشاي.



الإكثار من الطهي قدر الإمكان.



غسل الأرز جيداً قبل طهيه.

