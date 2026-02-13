تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
اللقاحات.. أهميتها في الوقاية من الأمراض
Lebanon 24
13-02-2026
|
23:00
تُعدّ اللقاحات من أهم الإنجازات الطبية في العصر الحديث، إذ أسهمت في الحد من انتشار العديد من
الأمراض المعدية
، بل والقضاء على بعضها في مناطق واسعة من العالم. تعمل اللقاحات على تحفيز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة تحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا دون التسبب بالمرض نفسه.
وقد ساهمت حملات التطعيم في خفض معدلات الإصابة بأمراض خطيرة مثل شلل الأطفال، الحصبة، والتهاب الكبد، ما أنقذ ملايين الأرواح عبر العقود. كما أن اللقاحات لا تحمي الفرد فقط، بل تساهم في تحقيق ما يُعرف بـ"المناعة المجتمعية"، التي تقلل من انتشار العدوى وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا.
ورغم بعض المخاوف المتداولة، تؤكد الجهات الصحية العالمية أن اللقاحات آمنة وفعّالة، وأن فوائدها تفوق بكثير أي آثار جانبية محتملة، والتي تكون غالبًا خفيفة ومؤقتة.
إن الالتزام بجدول التطعيمات الموصى به هو خطوة أساسية لحماية الصحة الفردية والعامة، وتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية.
