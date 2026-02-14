تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
ما هي أضرار الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
Lebanon 24
14-02-2026
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت الدكتورة
مارغريتا كوروليفا
، خبيرة التغذية من مخاطر الإفراط في تناول الأطعمة المالحة، مشيرة إلى أن العلاقة بين الإفراط في تناول الملح وصحة الدماغ حقيقة علمية.
ووفقا لها، أي طعام قد يكون ضارا بالصحة عند الإفراط
في تناوله
، لذلك من المهم تناوله باعتدال. أما بالنسبة للأشخاص الأصحاء، فيعتبر تناول رشتين أو ثلاث رشات صغيرة من الملح يوميا أمرا مقبولا.
وتشير الطبيبة، إلى أن آلية تأثير الملح بسيطة جدا- يؤدي الصوديوم الزائد إلى ارتفاع مستوى ضغط
الدم
، ما يلحق الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ويخل بتغذيته، وقد يحفز سلسلة عمليات التهابية أيضا.
ووفقا لها، يضمن توازن الماء والملح الأداء الطبيعي لجميع أجهزة الجسم، واختلال هذا التوازن بسبب الإفراط في تناول الملح لا يؤثر على الدماغ فقط، بل قد يؤدي إلى زيادة الوزن، بسبب احتباس السوائل، وعند تناوله مع الأطعمة الدهنية، يسبب عبئا إضافيا.
وتؤكد الطبيبة، أن عادة إضافة الملح باستمرار إلى الطعام لا ترتبط بنقص الفيتامينات أو العناصر المعدنية، بل هي نتيجة لإدمان التذوق- حيث يعتاد الشخص على الأطعمة المالحة جدا، فتصبح براعم التذوق لديه غير قادرة على تمييز الأطعمة الأقل ملوحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس غرف طوارئ شمال دارفور بالسودان: مقتل 10 أشخاص جراء قصف طائرة مسيّرة على سوق الحارة بمحلية المالحة
Lebanon 24
مجلس غرف طوارئ شمال دارفور بالسودان: مقتل 10 أشخاص جراء قصف طائرة مسيّرة على سوق الحارة بمحلية المالحة
14/02/2026 11:28:30
14/02/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يظهر الأطعمة التي تمنحك بشرة ناعمة ونضرة
Lebanon 24
تقرير يظهر الأطعمة التي تمنحك بشرة ناعمة ونضرة
14/02/2026 11:28:30
14/02/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل في جولة على ساحل الشوف: تقدمنا باقتراح لتنقية الذاكرة الوطنية كي لا نكرر ما حصل
Lebanon 24
باسيل في جولة على ساحل الشوف: تقدمنا باقتراح لتنقية الذاكرة الوطنية كي لا نكرر ما حصل
14/02/2026 11:28:30
14/02/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأطعمة التي تجعلك أكثر سعادة؟
Lebanon 24
ما هي الأطعمة التي تجعلك أكثر سعادة؟
14/02/2026 11:28:30
14/02/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مارغريتا كوروليفا
في تناوله
بيت أ
العلا
هنية
بيرة
بولا
الدم
قد يعجبك أيضاً
كيف يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم؟ العلم يجيب
Lebanon 24
كيف يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم؟ العلم يجيب
00:57 | 2026-02-14
14/02/2026 12:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللقاحات.. أهميتها في الوقاية من الأمراض
Lebanon 24
اللقاحات.. أهميتها في الوقاية من الأمراض
23:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجلوس الطويل وأضراره على العمود الفقري
Lebanon 24
الجلوس الطويل وأضراره على العمود الفقري
15:15 | 2026-02-13
13/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "تشخيص سرطان الثدي".. هذا آخر تصريح لوزير الصحة
Lebanon 24
بشأن "تشخيص سرطان الثدي".. هذا آخر تصريح لوزير الصحة
14:13 | 2026-02-13
13/02/2026 02:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الصيام المتقطع صحي للجميع؟
Lebanon 24
هل الصيام المتقطع صحي للجميع؟
12:11 | 2026-02-13
13/02/2026 12:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
10:00 | 2026-02-13
13/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
00:57 | 2026-02-14
كيف يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم؟ العلم يجيب
23:00 | 2026-02-13
اللقاحات.. أهميتها في الوقاية من الأمراض
15:15 | 2026-02-13
الجلوس الطويل وأضراره على العمود الفقري
14:13 | 2026-02-13
بشأن "تشخيص سرطان الثدي".. هذا آخر تصريح لوزير الصحة
12:11 | 2026-02-13
هل الصيام المتقطع صحي للجميع؟
10:30 | 2026-02-13
7 أطعمة يومية تسرّب البلاستيك إلى جسمك من دون أن تشعر.. تجنّبها!
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
14/02/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
14/02/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
14/02/2026 11:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24