ما هي أضرار الأطعمة المالحة على الذاكرة؟

Lebanon 24
14-02-2026 | 02:51
ما هي أضرار الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
ما هي أضرار الأطعمة المالحة على الذاكرة؟ photos 0
حذرت الدكتورة مارغريتا كوروليفا، خبيرة التغذية من مخاطر الإفراط في تناول الأطعمة المالحة، مشيرة إلى أن العلاقة بين الإفراط في تناول الملح وصحة الدماغ حقيقة علمية.
ووفقا لها، أي طعام قد يكون ضارا بالصحة عند الإفراط في تناوله، لذلك من المهم تناوله باعتدال. أما بالنسبة للأشخاص الأصحاء، فيعتبر تناول رشتين أو ثلاث رشات صغيرة من الملح يوميا أمرا مقبولا.

وتشير الطبيبة، إلى أن آلية تأثير الملح بسيطة جدا- يؤدي الصوديوم الزائد إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، ما يلحق الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، ويخل بتغذيته، وقد يحفز سلسلة عمليات التهابية أيضا.

ووفقا لها، يضمن توازن الماء والملح الأداء الطبيعي لجميع أجهزة الجسم، واختلال هذا التوازن بسبب الإفراط في تناول الملح لا يؤثر على الدماغ فقط، بل قد يؤدي إلى زيادة الوزن، بسبب احتباس السوائل، وعند تناوله مع الأطعمة الدهنية، يسبب عبئا إضافيا.

وتؤكد الطبيبة، أن عادة إضافة الملح باستمرار إلى الطعام لا ترتبط بنقص الفيتامينات أو العناصر المعدنية، بل هي نتيجة لإدمان التذوق- حيث يعتاد الشخص على الأطعمة المالحة جدا، فتصبح براعم التذوق لديه غير قادرة على تمييز الأطعمة الأقل ملوحة.
