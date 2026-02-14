تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

فقدان قليل من الماء يضعف دماغك… تعرف على أسرار الترطيب العميق والصحة العقلية

Lebanon 24
14-02-2026 | 08:17
A-
A+
فقدان قليل من الماء يضعف دماغك… تعرف على أسرار الترطيب العميق والصحة العقلية
فقدان قليل من الماء يضعف دماغك… تعرف على أسرار الترطيب العميق والصحة العقلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحذر كارلا مينديز، دكتورة في البيولوجيا الجزيئية، من أن فقدان 2% فقط من ترطيب الدماغ قد يضعف القدرة على التفكير بوضوح.


بحسب مينديز، لا يقتصر تأثير الجفاف المزمن على التركيز فحسب، بل يمتد ليشمل جودة النوم ومستوى الالتهاب في الجسم، كما ذكرت في تقرير نشرته "هافينغتون بوست".


وتوضح أن الدماغ المتأثر بالجفاف لا يدخل بكفاءة في مراحل النوم العميق، وهي المراحل المسؤولة عن ترميم الخلايا العصبية والحفاظ على التوازن العاطفي. وتؤكد أن الجسم يعمل بكفاءة مثالية عندما يكون في حالة ترطيب صحيحة.


لكن، بحسب مينديز، لا يتعلق الأمر بشرب الماء فقط. كثيرون يعتقدون أنهم يلبون احتياجاتهم اليومية، بينما تعاني خلاياهم من جفاف مستمر. فالخلية تحتاج إلى معادن وفواكه وخضروات وسوائل عالية التوافر الحيوي لتحقيق ما تصفه بـ "الترطيب العميق".


وتضع مينديز العصائر الخضراء في صدارة توصياتها، خصوصاً عند تناولها صباحاً مع الفاكهة، مشيرة إلى أن بدء اليوم بالماء والعصائر والفاكهة يقلل الالتهاب بشكل ملحوظ. أما الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الوزن، فتنصحهم بتعديل الخيارات، مثل عصير الجزر، لضمان توازن صحي.


وترتبط الصحة الجسدية بالترطيب أيضاً، إذ تشير مينديز إلى دعم صحة الأمعاء والكبد من خلال أطعمة مثل الثوم والهليون وكرنب بروكسل والخرشوف، إضافة إلى أعشاب كالهندباء والجرجير. كما أن المكسرات والبذور تمتلك تأثيراً مضاداً للالتهاب يشابه زيت الزيتون البكر الممتاز.


ويُبرز نهج مينديز الرابط بين الصحة العاطفية والالتهاب الجسدي، مؤكدة أن تجاهل الجانب النفسي يجعل أي خطة غذائية ناقصة.


هذا النهج طورته مينديز، المتخصصة في علم التخلق والميكروبيوتا والتغذية النباتية، بعد تعافيها من السرطان وعلاج سام، جامعَةً بين الترطيب العميق وإعادة التوازن العاطفي لتعزيز الطاقة وصفاء الذهن. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 حقائق مفاجئة عن فقدان الوزن.. تعرّف إليها!
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تعرف عقل شخص؟ جيسي عبدو تطرح سؤالاً عميقًا عبر منشورها
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لصحتك العقلية
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يقلص عدم شرب الماء حجم الدماغ؟
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الزيتون

مينديز

بروكسل

التركي

ميندي

الهند

الترك

روبيو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:23 | 2026-02-14
Lebanon24
09:24 | 2026-02-14
Lebanon24
04:55 | 2026-02-14
Lebanon24
02:51 | 2026-02-14
Lebanon24
00:57 | 2026-02-14
Lebanon24
23:00 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24