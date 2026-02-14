فقدان قليل من الماء يضعف دماغك… تعرف على أسرار الترطيب العميق والصحة العقلية

تحذر كارلا ، دكتورة في البيولوجيا الجزيئية، من أن فقدان 2% فقط من ترطيب الدماغ قد يضعف القدرة على التفكير بوضوح.





بحسب مينديز، لا يقتصر تأثير الجفاف المزمن على التركيز فحسب، بل يمتد ليشمل جودة النوم ومستوى الالتهاب في الجسم، كما ذكرت في تقرير نشرته "هافينغتون بوست".





وتوضح أن الدماغ المتأثر بالجفاف لا يدخل بكفاءة في مراحل النوم العميق، وهي المراحل المسؤولة عن ترميم الخلايا العصبية والحفاظ على التوازن العاطفي. وتؤكد أن الجسم يعمل بكفاءة مثالية عندما يكون في حالة ترطيب صحيحة.





لكن، بحسب مينديز، لا يتعلق الأمر بشرب الماء فقط. كثيرون يعتقدون أنهم يلبون احتياجاتهم اليومية، بينما تعاني خلاياهم من جفاف مستمر. فالخلية تحتاج إلى معادن وفواكه وخضروات وسوائل عالية التوافر الحيوي لتحقيق ما تصفه بـ "الترطيب العميق".





وتضع مينديز العصائر الخضراء في صدارة توصياتها، خصوصاً عند تناولها صباحاً مع الفاكهة، مشيرة إلى أن بدء اليوم بالماء والعصائر والفاكهة يقلل الالتهاب بشكل ملحوظ. أما الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الوزن، فتنصحهم بتعديل الخيارات، مثل عصير الجزر، لضمان توازن صحي.





وترتبط الصحة الجسدية بالترطيب أيضاً، إذ تشير مينديز إلى دعم صحة الأمعاء والكبد من خلال أطعمة مثل الثوم والهليون وكرنب والخرشوف، إضافة إلى أعشاب كالهندباء والجرجير. كما أن المكسرات والبذور تمتلك تأثيراً مضاداً للالتهاب يشابه زيت البكر الممتاز.





ويُبرز نهج مينديز الرابط بين الصحة العاطفية والالتهاب الجسدي، مؤكدة أن تجاهل الجانب النفسي يجعل أي خطة غذائية ناقصة.





هذا النهج طورته مينديز، المتخصصة في علم التخلق والميكروبيوتا والتغذية النباتية، بعد تعافيها من السرطان وعلاج سام، جامعَةً بين الترطيب العميق وإعادة التوازن العاطفي لتعزيز الطاقة وصفاء الذهن. (آرم نيوز)

