تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

بعد مقاضاة شركة بودرة أطفال معروفة جدًا.. تعويض مالي لعائلة امرأة توفيت بالسرطان

Lebanon 24
14-02-2026 | 09:24
A-
A+
بعد مقاضاة شركة بودرة أطفال معروفة جدًا.. تعويض مالي لعائلة امرأة توفيت بالسرطان
بعد مقاضاة شركة بودرة أطفال معروفة جدًا.. تعويض مالي لعائلة امرأة توفيت بالسرطان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أصدرت محكمة في ولاية بنسلفانيا حكمًا بمنح عائلة امرأة توفيت بسبب سرطان المبيض مبلغ 250 ألف دولار، بعد دعوى قضائية ضد شركة جونسون آند جونسون، على خلفية اتهام الشركة بأن بودرة الأطفال التي تصنعها من التلك كانت سببًا في إصابتها بالسرطان.

وأصِيبت غايل إيمرسون بالمرض عام 2015، بعد استخدام بودرة جونسون للأطفال بشكل مستمر منذ عام 1969 وحتى 2017، وفق ما نقلته وكالات الأنباء مثل "رويترز" و"فايننشال تايمز".

وقد رفعت إيمرسون الدعوى قبل ستة أشهر من وفاتها في تشرين الثاني 2019، وتابع ابنها وبناتها القضية بعد وفاتها.

وقررت المحكمة الابتدائية في فيلادلفيا منح 50 ألف دولار كتعويض مباشر و200 ألف دولار كتعويض عقابي لعائلة إيمرسون، استنادًا إلى دعاوى تتعلق بمسؤولية المنتج، والإهمال، وعدم التحذير من المخاطر، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

وأوضح محامي العائلة كريس تيسي أن الدعوى اتهمت الشركة بمعرفة محتوى منتجاتها الخطير من مادة التلك، لكنها لم تحذر المستهلكين من المخاطر المحتملة.

بدورها، قالت لي أوديل من مكتب بيزلي ألين للمحاماة الذي تولى القضية إن هيئة المحلفين وجدت أن منتجات الشركة وسلوكها المؤسسي ساهم بشكل مباشر في وفاة إيمرسون، مؤكدة أن "الأدلة تثبت أن الشركة كانت على علم بتلوث منتجاتها بالأسبستوس ومواد مسرطنة أخرى، لكنها تجاهلت هذه المخاطر لعقود طويلة". (آرم نيوز) 

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة تقاضي واشنطن بعد تعليق عقود الرياح البحرية
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تُوفِيَت حماته... الموت يُؤلم مُخرجاً معروفاً وهكذا نعاها
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"وداعاً ساندرا رحلت مبكراً جداً"... الموت يُؤلم فناناً معروفاً: هكذا تُوفِيَت "إبنتي الصغرى"
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني سوري للجزيرة: إعادة 11 امرأة مع أطفالهن من جنسية أجنبية بعد فرارهن من مخيم الهول بريف الحسكة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

منوعات

المحكمة الابتدائية

ولاية بنسلفانيا

حكمت ال

إيمرسون

جونسون

رويترز

بالمر

حامات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
10:23 | 2026-02-14
Lebanon24
08:17 | 2026-02-14
Lebanon24
04:55 | 2026-02-14
Lebanon24
02:51 | 2026-02-14
Lebanon24
00:57 | 2026-02-14
Lebanon24
23:00 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24