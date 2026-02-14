بعد مقاضاة شركة بودرة أطفال معروفة جدًا.. تعويض مالي لعائلة امرأة توفيت بالسرطان

أصدرت محكمة في حكمًا بمنح عائلة امرأة توفيت بسبب سرطان المبيض مبلغ 250 ألف دولار، بعد دعوى قضائية ضد شركة آند جونسون، على خلفية اتهام الشركة بأن بودرة الأطفال التي تصنعها من التلك كانت سببًا في إصابتها بالسرطان.





وأصِيبت غايل بالمرض عام 2015، بعد استخدام بودرة جونسون للأطفال بشكل مستمر منذ عام 1969 وحتى 2017، وفق ما نقلته وكالات الأنباء مثل " " و"فايننشال تايمز".

وقد رفعت إيمرسون الدعوى قبل ستة أشهر من وفاتها في تشرين الثاني 2019، وتابع ابنها وبناتها القضية بعد وفاتها.

وقررت في فيلادلفيا منح 50 ألف دولار كتعويض مباشر و200 ألف دولار كتعويض عقابي لعائلة إيمرسون، استنادًا إلى دعاوى تتعلق بمسؤولية المنتج، والإهمال، وعدم التحذير من المخاطر، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

وأوضح محامي العائلة كريس أن الدعوى اتهمت الشركة بمعرفة محتوى منتجاتها الخطير من مادة التلك، لكنها لم تحذر المستهلكين من المخاطر المحتملة.





بدورها، قالت لي من مكتب بيزلي ألين للمحاماة الذي تولى القضية إن هيئة المحلفين وجدت أن منتجات الشركة وسلوكها المؤسسي ساهم بشكل مباشر في وفاة إيمرسون، مؤكدة أن "الأدلة تثبت أن الشركة كانت على علم بتلوث منتجاتها بالأسبستوس ومواد مسرطنة أخرى، لكنها تجاهلت هذه المخاطر لعقود طويلة". (آرم نيوز)