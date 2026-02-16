التهاب الدماغ المناعي الذاتي.. حين يغدو جهاز المناعة لصاً للذكريات

يواجه تحدياً طبياً غامضاً يتمثل في "التهاب الدماغ المناعي الذاتي"، وهو مرض نادر يحول جهاز المناعة من درع واقية للجسم إلى مهاجم شرس لخلايا الدماغ، مما يؤدي إلى محو ذكريات عقود من الزمن وتغيير معالم الشخصية بشكل مفاجئ.



سلط التقرير الضوء على حالة "كريستي " (72 عاماً)، الذي بدأت معاناته بفقدان مفاجئ لتفاصيل رحلة بالدراجة، ليتطور الأمر إلى فقدان ذاكرته الشخصية الممتدة لعقود، بما في ذلك ذكريات زفاف ابنه وسنوات دراسته. والمفارقة المؤلمة في هذا المرض هي أن المريض قد يحتفظ بالمعلومات العامة والأرقام المجردة، بينما تتبخر اللحظات الوجدانية والشخصية التي تشكل هويته.



ويحدث هذا الاضطراب عندما تضل الأجسام المضادة طريقها وتستهدف مستقبلات حيوية في الدماغ (مثل مستقبلات NMDA). وتتمثل أبرز أعراضه في:



- ارتباك ذهني حاد وفقدان للذاكرة "السيرية".

- اضطرابات سلوكية وهلوسات بصرية أو سمعية (ذهان).

- نوبات صرع مفاجئة وتغيرات في الشخصية.





ويشير المختصون إلى أن تشخيص المرض يواجه عقبات، إذ غالباً ما تُخلط أعراضه بالاضطرابات النفسية، مما يؤخر التدخل الطبي. ومع ذلك، فإن التطور في فحص والسائل الشوكي سمح باكتشاف الأجسام المضادة المسببة للمرض بشكل أدق.



وتعتمد البروتوكولات العلاجية الحالية على:



1. تنقية بلازما الدم: لإزالة الأجسام المضادة الضارة.

2. العلاج بالستيرويدات: لتهدئة الالتهاب الحاد في الدماغ.

3. حقن الأجسام المضادة المناعية: لتعزيز استجابة الجسم الصحية.



ورغم أن الكثير من المرضى قد لا يستعيدون ذكرياتهم المفقودة، إلا أن التشخيص المبكر يمنحهم فرصة لاستعادة قدراتهم الإدراكية والبدء في بناء "حياة جديدة". فموريل، الذي فقد ماضيه، يعكف اليوم على تدوين قصائد "الهايكو" وصناعة ذكريات جديدة مع أحفاده، مستعيناً بالأمل في مواجهة هذا الصراع الداخلي مع عقله.

(اسوشيتد برس)