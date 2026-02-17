هل الصيام المتقطع فعال لخسارة الوزن؟ دراسة توضح الحقيقة!

كشفت دراسة حديثة أن الصيام المتقطع ليس حلاً سحريًا لفقدان الوزن كما يروج له بعض أنصاره.



وأوضحت الدراسة أن كمية الوزن التي يخسرها الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام لا تتجاوز ما يحققه متبعو الحمية الغذائية التقليدية المبنية على تقليل كميات الطعام اليومية.

وقد راجع الباحثون 22 تجربة سريرية عشوائية أُجريت في أميركا الشمالية وأوروبا والصين وأستراليا وأميركا الجنوبية، شملت 1995 شخصًا بالغًا يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشل تايمز" .

وغطّت هذه التجارب أنماطًا مختلفة من الصيام، مثل الصيام في أيام محددة من الأسبوع، أو التناوب بين أيام الأكل الطبيعي وأيام الأكل القليل جدًا، أو تناول الطعام خلال ساعات محددة يوميًا.

وأظهرت النتائج، المنشورة في مجلة "قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية"، أن الصيام المتقطع لا يحقق فقدان وزن ذا دلالة سريرية مقارنة بالحمية التقليدية، إذ كان الفرق بسيطًا جدًا بنسبة تقارب 3.4% فقط.

وذكر لويس غاريغناني، المؤلف للدراسة من مركز كوكرين بجامعة المستشفى في بوينس آيرس، أن الصيام المتقطع قد يكون خيارًا مناسبًا لبعض الأشخاص، لكنه لا يبرر الحماسة الكبيرة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن نتائجه تشبه إلى حد كبير نتائج الحميات التقليدية.

وأشارت الدراسة إلى أن الفائدة الأساسية للصيام تكمن في تقليل السعرات الحرارية الإجمالية، وليس في طريقة "الأكل ثم الامتناع". مع ذلك، يرى بعض العلماء الذين لم يشاركوا في الدراسة أن الصيام المتقطع يظل وسيلة فعّالة لفقدان الوزن، خصوصًا لدى من يختارونه بحرية دون ضغط طبي. (سكاي نيوز)