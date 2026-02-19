عنصر مهم يحتاجه الجسم لمكافحة الإرهاق المستمر.. ما هو؟

أفادت الدكتورة نتاليا تانانانكينا، أخصائية الغدد الصماء، بأن الإرهاق المستمر، وزيادة الوزن المفاجئة، ومشكلات الذاكرة قد تكون أكثر من مجرد إجهاد أو تعب عابر.

ووفقا للدكتورة، غالبا ما تخفي هذه الأعراض نقصا بسيطا لكنه خطير في عنصر اليود، الذي يؤثر سلبا على الصحة بشكل تدريجي.



وأشارت إلى أن اليود عنصر غذائي دقيق وأساسي لعمل الغدة الدرقية، التي تتحكم تقريبا في جميع العمليات الحيوية في الجسم. ويؤثر اختلال وظائفها على ما يقرب من نصف السكان اليوم، وهو ثاني أكثر اضطرابات الغدد الصماء انتشارًا بعد داء . ويعد نقص اليود السبب لهذه الاختلالات، خاصة في المناطق التي ينخفض فيها مستوى هذا العنصر في الماء والغذاء.



وأوضحت: "إذا شعر الشخص بالتعب المستمر، أو صعوبة في التركيز، أو تعرض لنزلات البرد بسهولة، فقد يكون السبب نقص اليود، وهو عنصر نادر يؤثر مباشرة على عمل الغدة الدرقية، والتمثيل الغذائي، والمزاج، والأداء الذهني. وعلى الرغم من أن نقص اليود لا يُلاحظ عادة، إلا أنه يؤثر تدريجيا على الصحة، مسبّبا فقدان الطاقة، ومشكلات في الوزن، واضطرابات هرمونية، وضعف المناعة، وصعوبة التركيز".

وأوضحت الدكتورة تانانانكينا أن الشخص البالغ يحتاج إلى 120–150 ميكروغرام من اليود يوميا. وتشمل أهم مصادره: الأسماك البحرية، والأعشاب البحرية، وزيت السمك، والملح المعالج باليود، ومنتجات الألبان، واللحوم، والبيض، وبعض الفواكه.



وحذرت من أن تحديد نقص اليود بشكل مستقل غير ممكن، إذ إن أي "اختبارات منزلية" مثل وضع شبكة اليود على الجلد غير دقيقة. ويستلزم التشخيص نهجا شاملا يشمل الفحص من قبل أخصائي الغدد الصماء، وتحليل دم لهرمونات الغدة الدرقية، وإذا لزم الأمر، تصويرا بالموجات فوق الصوتية. (روسيا اليوم)