صحة
كيف يساعد الشاي الأخضر على تقوية الشعر؟
Lebanon 24
19-02-2026
|
09:02
أصبح الشاي الأخضر محل اهتمام لعشاق العناية بالشعر، بعد أن أظهرت الدراسات قدرته على دعم نمو الشعر وتقليل تساقطه، إلى جانب فوائده الصحية المعروفة للقلب والوزن.
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية ومركبات نباتية مثل إيبيغالوكاتشين غالات، التي قد تحمي بصيلات الشعر من التلف وتحفز نمو شعر جديد.
كما يلعب الكافيين الموجود فيه دورًا في تعزيز قوة الشعر عبر تحفيز البصيلات. مع ذلك، لا يُعد الشاي الأخضر علاجًا رئيسًا لتساقط الشعر، بل مكمّلًا لروتين العناية بالشعر، ويُنصح بالاستشارة الطبية عند وجود ترقق شديد أو مشاكل فروة الرأس.
هناك عدة طرق طبيعية لاستخدام الشاي الأخضر للشعر، منها: وضع أكياس الشاي المنقوعة والمبردة مباشرة على فروة الرأس، شرب كوبين إلى ثلاثة يوميًّا، أو تناول مكملاته وفق إرشادات الطبيب. يعتمد اختيار الطريقة على نمط الحياة والحساسية للكافيين.
يُعتبر الشاي الأخضر آمنًا عند تناوله باعتدال، لكن الإفراط قد يسبب توترًا أو أرقًا، بينما قد تؤدي المكملات إلى اضطرابات هضمية مثل الغثيان والإمساك.
واستخدامه الموضعي قد يسبب جفافًا أو تهيجًا في فروة الرأس. تُنصح الحوامل والمرضعات ومن يتناولون أدوية معينة، مثل مميعات
الدم
أو أدوية
الكوليسترول
، باستشارة الطبيب قبل الاستخدام.
من المهم تذكّر أن النتائج تختلف من شخص لآخر، حيث تلعب الوراثة والهرمونات وصحة فروة الرأس دورًا كبيرًا في مدى فعالية الشاي الأخضر لنمو الشعر. للحصول على أفضل النتائج، يُفضل اعتماده بانتظام ضمن روتين العناية بالشعر بدلًا من استخدامه بشكل متقطع. (إرم نيوز)
00:37 | 2026-02-19
تصرفات تجنبها يؤدي إلى تطوير الذات.. اليكم ابرزها
