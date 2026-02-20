تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
الإقلاع عن التدخين… خطوة نحو حياة صحية أفضل
Lebanon 24
20-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعدّ الإقلاع عن التدخين من أهم القرارات الصحية التي يمكن أن يتخذها الإنسان لحماية قلبه ورئتيه وصحته العامة. فالتدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، كما يؤثر سلبًا على البشرة والطاقة اليومية.
فوائد الإقلاع:
تحسّن التنفس والدورة الدموية خلال أسابيع قليلة.
انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
تحسّن حاستي الشم والتذوق.
توفير المال وتحسين جودة الحياة.
نصائح للمساعدة:
تحديد موعد واضح للإقلاع.
تجنّب المحفزات المرتبطة بالتدخين.
ممارسة الرياضة لتخفيف التوتر.
طلب الدعم من العائلة أو الطبيب عند الحاجة.
