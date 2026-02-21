تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لماذا يشتد اكتئاب الشتاء في هذا التوقيت؟
Lebanon 24
21-02-2026
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح ديتمار فينكلر، من
المستشفى الجامعي
للطب النفسي والعلاج النفسي في فيينا، أن قلة
ضوء النهار
لعدة أشهر تؤدي إلى استنفاد الاحتياطيات الجسدية والنفسية، مضيفا أن استمرار الطقس البارد وقلة ساعات الشمس قد يزيدان من ظهور الأعراض لدى الأشخاص الأكثر عرضة لذلك. وأشار إلى ما سماه "خيبة التوقع"، في ظل التطلع النفسي إلى الربيع مقابل استمرار الطقس الغائم والبارد.
من جانبه، قال باحث النوم والمتخصص في طب
الإيقاع
الحيوي
ديتر
كونتس من مستشفى "شاريتيه" الجامعي في
برلين
، إن الإنسان يدخل في الخريف في "وضع توفير الطاقة"، مشيرا إلى أن أعراض اكتئاب الشتاء تظهر غالبا مع اقتراب نهاية الفصل، لافتا إلى أن دراسات أظهرت تراجع معدل إفراز هرمون سيروتونين في الدماغ خلال الشتاء إلى نحو 20 إلى 30%.
وأوضح كونتس أن أبحاثا سابقة افترضت أن الضوء الاصطناعي - لأنه خافت جدا مقارنة بالضوء الطبيعي - ليس له تأثير على الساعة البيولوجية ومستويات الطاقة لدى الإنسان. وقال كونتس: "كان ذلك خطأً". وأجرى كونتس وفريقه دراسة على البالغين في مختبر للنوم في برلين، واكتشفوا أنهم ينامون أكثر من ساعة إضافية في الشتاء إذا أُتيحت لهم فرصة النوم لوقت متأخر.
وأشار كونتس إلى أن متطلبات العمل والمدرسة لا تتكيف عادة مع التغيرات الموسمية، ما يؤدي إلى حصول كثيرين على نوم أقل بنحو ساعة في الشتاء، وهو ما وصفه بأنه غير صحي ويؤثر في الأداء والمزاج العام.
وأضاف كونتس أن النوم العميق يرتبط بطول النهار، بينما تتأثر مراحل نوم أخرى بدرجة الحرارة الخارجية. وإذا تجاوزت درجات الحرارة نقطة التجمد، فقد يستغرق الأمر نحو 14 يوما حتى تتراجع مدة النوم في مراحله المختلفة.
وبالإضافة إلى الأعراض الموسمية المعروفة، توجد حالات أشد تصنف كاكتئاب ذي طابع سريري، ويعرف باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي". ووفقا لدراسة مراجعة نشرت في مجلة "جورنال أوف سايكياتريك ريسيرش"، تتراوح نسبة المتأثرين بين 1 و10% بحسب المنطقة وطريقة القياس، مع تأثر النساء والشباب بشكل أكبر. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
Lebanon 24
لماذا نشعر بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟
21/02/2026 16:21:25
21/02/2026 16:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يزداد التعرق في الشتاء وكيف تقضي عليه؟
Lebanon 24
لماذا يزداد التعرق في الشتاء وكيف تقضي عليه؟
21/02/2026 16:21:25
21/02/2026 16:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟ إليك الأسباب العلمية
Lebanon 24
لماذا نشعر بالجوع أكثر في الشتاء؟ إليك الأسباب العلمية
21/02/2026 16:21:25
21/02/2026 16:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يزداد حب الشباب في الشتاء؟ حلول فعّالة للحفاظ على صحة البشرة
Lebanon 24
لماذا يزداد حب الشباب في الشتاء؟ حلول فعّالة للحفاظ على صحة البشرة
21/02/2026 16:21:25
21/02/2026 16:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفى الجامعي
ضوء النهار
سكاي نيوز
سكاي نيو
الإيقاع
زيدان
ايكيا
برلين
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما علاقة "نبض الأرض" بطنين الأذن؟
Lebanon 24
ما علاقة "نبض الأرض" بطنين الأذن؟
09:02 | 2026-02-21
21/02/2026 09:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مكملات ضرورية لصحة المرأة بعد الأربعين.. ركزي عليها
Lebanon 24
مكملات ضرورية لصحة المرأة بعد الأربعين.. ركزي عليها
02:50 | 2026-02-21
21/02/2026 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح
Lebanon 24
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح
01:46 | 2026-02-21
21/02/2026 01:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاح شامل ضد البرد والإنفلونزا وكوفيد والحساسية.. ونتائج واعدة في الافق
Lebanon 24
لقاح شامل ضد البرد والإنفلونزا وكوفيد والحساسية.. ونتائج واعدة في الافق
00:49 | 2026-02-21
21/02/2026 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإقلاع عن التدخين… خطوة نحو حياة صحية أفضل
Lebanon 24
الإقلاع عن التدخين… خطوة نحو حياة صحية أفضل
23:00 | 2026-02-20
20/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
Lebanon 24
معلومات عن "ضربة عين الحلوة".. القصة أبعد من مخيم
10:20 | 2026-02-20
20/02/2026 10:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:02 | 2026-02-21
ما علاقة "نبض الأرض" بطنين الأذن؟
02:50 | 2026-02-21
مكملات ضرورية لصحة المرأة بعد الأربعين.. ركزي عليها
01:46 | 2026-02-21
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح
00:49 | 2026-02-21
لقاح شامل ضد البرد والإنفلونزا وكوفيد والحساسية.. ونتائج واعدة في الافق
23:00 | 2026-02-20
الإقلاع عن التدخين… خطوة نحو حياة صحية أفضل
15:02 | 2026-02-20
طرق الوقاية من أمراض القلب وارتفاع الضغط
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 16:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 16:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 16:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24