صحة
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
Lebanon 24
21-02-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت أبحاث حديثة أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بنقص فيتامين د، وهو عنصر أساسي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام.
ونقلت تقارير طبية عن خبيرة الصيدلة السريرية ناتالي سو، من مستشفى "ميدستار جورجتاون" الجامعي، توضيحات بشأن العوامل التي تقف وراء هذه الظاهرة.
وأشارت سو إلى أن التقلبات الهرمونية تمثل أحد أبرز الأسباب، إذ يلعب هرمون الإستروجين دورا مهما في تنشيط فيتامين د وتحويله إلى صورته الفعالة داخل الجسم.
ومع انخفاض مستويات الإستروجين خلال سنّ اليأس وما بعده، تتراجع قدرة الجسم على الاستفادة من الفيتامين، ما ينعكس على امتصاص الكالسيوم ويزيد خطر فقدان كثافة العظام والإصابة بهشاشة العظام.
كما قد ترتفع احتياجات النساء من فيتامين د خلال الحمل والرضاعة لدعم احتياجات الأم ونمو الهيكل العظمي للجنين.
وتتمتع النساء عادة بنسبة دهون أعلى في الجسم مقارنة بالرجال، وبما أن فيتامين د من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، فإن تخزينه في الأنسجة الدهنية قد يقلل من مستوياته المتاحة في
الدم
.
إضافة إلى ذلك، قد يسهم نمط الحياة في زيادة احتمالية النقص، مثل قضاء وقت أطول داخل المنزل، أو الاستخدام المتكرر لواقيات الشمس، أو ارتداء ملابس تقلل من التعرض لأشعة الشمس، وهي المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين د في الجلد.
وأوضحت سو أن تحليل فيتامين د لا يُدرج عادة ضمن الفحوصات الروتينية، لكنها تنصح النساء بمناقشة الأمر مع الطبيب، خاصة في ظل زيادة قابلية الإصابة بالنقص بينهن. (سكاي نيوز عربية)
