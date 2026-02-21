تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
ما علاقة "نبض الأرض" بطنين الأذن؟
Lebanon 24
21-02-2026
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
مؤخراً، عاد اسم "رنين
شومان
" إلى الواجهة، بعدما سجّلت أنظمة رصد النشاط الفضائي ارتفاعاتٍ غير معتادة في هذا الاهتزاز الطبيعي الذي يُعرف أحياناً بـ"نبض الأرض".
وأشارت بيانات خدمة "ميتيو إيجنت" إلى زيادةٍ ملحوظةٍ في شدة هذه الترددات، ما فتح باب التساؤلات حول تأثيرها المحتمل في الإنسان.
صحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
نقلت أن هذه الارتفاعات دفعت البعض إلى الربط بينها وبين تغيّراتٍ في المزاج والقدرات الإدراكية.
ويذهب بعض المهتمين بالصحة وعددٌ من الباحثين إلى أن ترددات رنين شومان قد تتزامن مع موجات الدماغ
البشري
، خصوصًا تلك المرتبطة بالنوم والتركيز.
علميًّا، يُعرَّف رنين شومان بأنه مجموعة تردداتٍ كهرومغناطيسيةٍ منخفضةٍ تنشأ بين سطح الأرض والطبقة المتأينة من الغلاف الجوي. وعندما يستعد الدماغ للاسترخاء أو النوم، يُنتج موجات "ثيتا" البطيئة التي تتراوح عادةً بين 4 و8 دوراتٍ في الثانية، وهو ما دفع البعض إلى افتراض وجود صلةٍ محتملةٍ.
وتنتشر على الإنترنت رواياتٌ تربط ارتفاع هذه الترددات بأعراضٍ مثل طنين الأذن، وتوتر العضلات، والإرهاق، والتشوش الذهني. غير أن أطباء واختصاصيّين يحذّرون من القفز إلى استنتاجاتٍ غير مثبتة، مؤكدين غياب أدلةٍ سريريةٍ مقنعةٍ تدعم هذه المزاعم.
كما سُجّل هذا الشهر تجاوز مؤشر شدة
العاصفة
المغناطيسية مستوى 5.0، وهو ما قد يجعل بعض الأشخاص الأكثر حساسيةً يشعرون بتغيّراتٍ مؤقتةٍ، وفق تقديراتٍ علميةٍ حذرةٍ. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لتخفيف خطر طنين الأذن.. ركزوا على هذه الاطعمة
Lebanon 24
لتخفيف خطر طنين الأذن.. ركزوا على هذه الاطعمة
21/02/2026 19:18:07
21/02/2026 19:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة تُهاجم مايا دياب: "خليكي على الارض ما تقدمي شي ما خصك فيه"
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة تُهاجم مايا دياب: "خليكي على الارض ما تقدمي شي ما خصك فيه"
21/02/2026 19:18:07
21/02/2026 19:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة العراق بنزع سلاح "حزب الله"؟ تقريرٌ يشرح
Lebanon 24
ما علاقة العراق بنزع سلاح "حزب الله"؟ تقريرٌ يشرح
21/02/2026 19:18:07
21/02/2026 19:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"جسّ نبض".. الحريري في اختبار العودة
Lebanon 24
"جسّ نبض".. الحريري في اختبار العودة
21/02/2026 19:18:07
21/02/2026 19:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
البريطاني
العاصفة
التركي
إنترنت
البشري
الترك
شومان
قد يعجبك أيضاً
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
Lebanon 24
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
10:00 | 2026-02-21
21/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يشتد اكتئاب الشتاء في هذا التوقيت؟
Lebanon 24
لماذا يشتد اكتئاب الشتاء في هذا التوقيت؟
07:00 | 2026-02-21
21/02/2026 07:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مكملات ضرورية لصحة المرأة بعد الأربعين.. ركزي عليها
Lebanon 24
مكملات ضرورية لصحة المرأة بعد الأربعين.. ركزي عليها
02:50 | 2026-02-21
21/02/2026 02:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح
Lebanon 24
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح
01:46 | 2026-02-21
21/02/2026 01:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاح شامل ضد البرد والإنفلونزا وكوفيد والحساسية.. ونتائج واعدة في الافق
Lebanon 24
لقاح شامل ضد البرد والإنفلونزا وكوفيد والحساسية.. ونتائج واعدة في الافق
00:49 | 2026-02-21
21/02/2026 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
00:26 | 2026-02-21
21/02/2026 12:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
Lebanon 24
نجلُ نائب سابق استهدفته إسرائيل في البقاع.. من هو؟
15:00 | 2026-02-20
20/02/2026 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
Lebanon 24
إسرائيل تغتال مسؤولين من "حزب الله" في البقاع.. هذه أسماؤهم
15:29 | 2026-02-20
20/02/2026 03:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
Lebanon 24
"إسرائيل ستُهاجم لبنان".. تقريرٌ أميركيّ يكشف ما سيحصل
15:12 | 2026-02-20
20/02/2026 03:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
Lebanon 24
معلومة عن زيادة الرواتب.. بالدولار أو بالليرة؟
16:20 | 2026-02-20
20/02/2026 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:00 | 2026-02-21
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
07:00 | 2026-02-21
لماذا يشتد اكتئاب الشتاء في هذا التوقيت؟
02:50 | 2026-02-21
مكملات ضرورية لصحة المرأة بعد الأربعين.. ركزي عليها
01:46 | 2026-02-21
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح
00:49 | 2026-02-21
لقاح شامل ضد البرد والإنفلونزا وكوفيد والحساسية.. ونتائج واعدة في الافق
23:00 | 2026-02-20
الإقلاع عن التدخين… خطوة نحو حياة صحية أفضل
فيديو
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
21/02/2026 19:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
والدة تامر حسني تطل معه في مُفاجأة للجمهور.. شاهدوا الفيديو
04:47 | 2026-02-20
21/02/2026 19:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
مُتهمة بأنها على علاقة مع فنان مطلَّق.. ممثلة شهيرة تبكي وتنفعل مع رامز جلال (فيديو)
02:26 | 2026-02-20
21/02/2026 19:18:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24