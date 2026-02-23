ما الذي يسبب الاكتئاب؟.. ولماذا تُعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال؟

ذكر موقع "Medical Xpress" الطبي أن "الاكتئاب تجربة معقدة وشخصية للغاية. فعلى الرغم من أن معظم الناس يمرون بفترات من الحزن أو الكآبة أو الأسى، إلا أن الاكتئاب يختلف عن ذلك. فالاكتئاب الشديد حالة مستمرة...