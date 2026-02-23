تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
خاص
ما الذي يسبب الاكتئاب؟.. ولماذا تُعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-02-2026
|
06:30
ذكر موقع "Medical Xpress" الطبي أن "الاكتئاب تجربة معقدة وشخصية للغاية. فعلى الرغم من أن معظم الناس يمرون بفترات من الحزن أو الكآبة أو الأسى، إلا أن الاكتئاب يختلف عن ذلك. فالاكتئاب الشديد حالة مستمرة...
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
