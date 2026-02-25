تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
صحة أفضل مع نظام غذائي قليل الملح
Lebanon 24
25-02-2026
|
23:00
photos
يُعد تقليل الملح في الطعام خطوة أساسية للحفاظ على صحة القلب وضبط ضغط
الدم
. فالإفراط في استهلاك الصوديوم يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يرفع ضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
يمكن تحقيق ذلك عبر تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة الغنية بالملح، وقراءة الملصقات الغذائية لاختيار المنتجات الأقل صوديومًا. كما يُنصح باستبدال الملح بالأعشاب والتوابل الطبيعية مثل الزعتر، والريحان، والثوم، وعصير الليمون لإضافة نكهة مميزة دون أضرار صحية.
ويُفضل الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية، مع شرب كمية كافية من الماء يوميًا. فاتباع نظام غذائي متوازن قليل الملح لا يساهم فقط في خفض ضغط الدم، بل يعزز الصحة العامة ويحسن جودة الحياة.
كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
Lebanon 24
كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
00:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
Lebanon 24
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
15:14 | 2026-02-25
25/02/2026 03:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز
Lebanon 24
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز
12:10 | 2026-02-25
25/02/2026 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:49 | 2026-02-25
25/02/2026 10:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
Lebanon 24
إليكم التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
10:17 | 2026-02-25
25/02/2026 10:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
