صحة

صحة أفضل مع نظام غذائي قليل الملح

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:00
صحة أفضل مع نظام غذائي قليل الملح
يُعد تقليل الملح في الطعام خطوة أساسية للحفاظ على صحة القلب وضبط ضغط الدم. فالإفراط في استهلاك الصوديوم يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يرفع ضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يمكن تحقيق ذلك عبر تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة الغنية بالملح، وقراءة الملصقات الغذائية لاختيار المنتجات الأقل صوديومًا. كما يُنصح باستبدال الملح بالأعشاب والتوابل الطبيعية مثل الزعتر، والريحان، والثوم، وعصير الليمون لإضافة نكهة مميزة دون أضرار صحية.

ويُفضل الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية، مع شرب كمية كافية من الماء يوميًا. فاتباع نظام غذائي متوازن قليل الملح لا يساهم فقط في خفض ضغط الدم، بل يعزز الصحة العامة ويحسن جودة الحياة.
