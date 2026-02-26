تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
Lebanon 24
26-02-2026
|
00:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجمع فرشاة الأسنان البكتيريا والفطريات مع كل استخدام، ما يجعل تنظيفها واستبدالها بانتظام أمرا ضروريا للحفاظ على صحة الفم واللثة.
ومع ذلك، تختلف الآراء حول المدة المثالية لتبديل الفرشاة. لكن الدكتورة بريمروز فريستون، الأستاذة المشاركة في علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة ليستر، حسمت الجدل نهائيا.
وقالت الخبيرة: "يجب تغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر. أما في حالة الإصابة بعدوى في الفم أو اللثة، فيجب استبدالها بشكل متكرر لتجنب إعادة العدوى".
وأوضحت أن الخطأ الشائع لا يكمن في عدد مرات التغيير، بل في طريقة تنظيف الفرشاة وتخزينها بين الاستخدامات. وأضافت: "بقايا الطعام المتبقية بعد تنظيف الأسنان تساعد على نمو البكتيريا والفطريات. ففمك يحتوي على أكثر من 500 نوع منها، وتنتهي بعض هذه الميكروبات على فرشاة أسنانك في كل مرة تنظف فيها أسنانك، لذا فإن تنظيفها ضروري".
وقد أظهر نقاش طويل على Reddit تباينا في عادات المستخدمين. وكتب أحدهم: "أستبدل فرشاة أسناني عندما تبدو بالية، عادة بعد حوالي ثلاثة أشهر". وأضاف آخر: "أنا قلق بشأن تراكم البكتيريا، لذا أستبدلها كل ثلاثة أشهر تقريبا". بينما رأى بعض المستخدمين أن فرشاتهم تبقى صالحة لمدة عام كامل، على الرغم من أن المدة الموصى بها هي ثلاثة أشهر.
ولتحقيق أقصى درجات النظافة، نصحت الدكتورة فريستون بغسل الفرشاة بعد كل استخدام تحت الماء الساخن الجاري لمدة 30 ثانية على الأقل لإزالة بقايا معجون الأسنان والميكروبات. كما يمكن تنظيفها بشكل أعمق بنقعها لمدة 30 دقيقة في صودا الخبز أو بيروكسيد الهيدروجين أو غسول الفم المضاد للبكتيريا، أو تعريضها لبخار الماء الساخن لمدة دقيقة.
وأضافت: "بصفتي أخصائية في علم الأحياء الدقيقة، أغسل فرشاة أسناني أسبوعيا بغسول يدين مضاد للبكتيريا، وأحرص على عدم وضعها بجوار المرحاض لتجنب تلوثها برذاذ البراز".
وباتباع هذه النصائح، يحافظ الأشخاص على فرشاة أسنان نظيفة وصحية ويقللون خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
Lebanon 24
لحماية الفم من البكتيريا.. كم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
26/02/2026 09:33:51
26/02/2026 09:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
Lebanon 24
إليكم التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
26/02/2026 09:33:51
26/02/2026 09:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بدون مجهود يدوي.. فرشاة روبوتية جديدة لتنظيف الأسنان تلقائياً
Lebanon 24
بدون مجهود يدوي.. فرشاة روبوتية جديدة لتنظيف الأسنان تلقائياً
26/02/2026 09:33:51
26/02/2026 09:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مسحوق صيني يبيض الأسنان بالفرشاة الكهربائية
Lebanon 24
مسحوق صيني يبيض الأسنان بالفرشاة الكهربائية
26/02/2026 09:33:51
26/02/2026 09:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة ليستر
بات على
الفطر
بريمر
جامع
بيرة
دمين
بانت
قد يعجبك أيضاً
صحة أفضل مع نظام غذائي قليل الملح
Lebanon 24
صحة أفضل مع نظام غذائي قليل الملح
23:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
Lebanon 24
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
15:14 | 2026-02-25
25/02/2026 03:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز
Lebanon 24
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز
12:10 | 2026-02-25
25/02/2026 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
Lebanon 24
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:49 | 2026-02-25
25/02/2026 10:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
Lebanon 24
إليكم التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
10:17 | 2026-02-25
25/02/2026 10:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2026-02-25
صحة أفضل مع نظام غذائي قليل الملح
15:14 | 2026-02-25
كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟
12:10 | 2026-02-25
أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز
10:49 | 2026-02-25
بشكل عاجل.. سحب منتجات حليب أطفال من الأسواق في دولة عربية
10:17 | 2026-02-25
إليكم التوقيت "المثالي" لتغيير فرشاة الأسنان
08:51 | 2026-02-25
عن "السبب الخفي" وراء ترك التمارين الرياضية.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 09:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 09:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 09:33:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24