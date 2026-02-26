تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لمرضى الغدة الدرقية.. اليكم هذه النصائح لصيام سليم
Lebanon 24
26-02-2026
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع حلول شهر
رمضان
، يتساءل كثير من مرضى الغدة الدرقية عن كيفية التوفيق بين الصيام والالتزام بالعلاج اليومي، خصوصًا أن بعض أدوية الغدة تتطلب تناولها في أوقات محددة وعلى معدة فارغة. الخبر الجيد أن معظم المرضى يمكنهم الصيام بأمان، بشرط تنظيم توقيت الدواء بدقة ومراجعة الطبيب عند الحاجة.
لماذا يهم توقيت الدواء؟
أشهر أدوية قصور الغدة الدرقية هو "ليفوثيروكسين"، وهو هرمون تعويضي يحتاج إلى امتصاص جيد في المعدة. لذلك يُنصح عادةً بتناوله صباحًا على معدة فارغة، قبل الطعام بنحو 30 إلى
60 دقيقة
، مع تجنب تناوله مع القهوة أو الحليب أو مكملات الحديد والكالسيوم، لأنها قد تقلل امتصاصه.
وفي رمضان، يتغير نمط الوجبات، ما يستدعي إعادة ترتيب موعد الجرعة دون الإخلال بفعاليتها.
وعن أفضل طرق تنظيم الجرعة في رمضان، فهناك أكثر من خيار يمكن مناقشته مع الطبيب؛ من بينها قبل السحور بساعة، حيث يمكن الاستيقاظ قبل السحور بساعة لتناول الدواء مع الماء فقط، ثم الانتظار قبل تناول الطعام. وهذا الخيار يحافظ على نفس مبدأ تناوله صباحًا على معدة فارغة.
وإذا تعذر الاستيقاظ مبكرًا، يمكن تناول الدواء ليلًا بشرط مرور 3 إلى 4 ساعات على آخر وجبة، وأن تكون المعدة فارغة نسبيًا.. والمهم هو الثبات على توقيت محدد يوميًا لضمان استقرار مستوى الهرمون في
الدم
.
ماذا عن فرط نشاط الغدة؟
أما مرضى فرط نشاط الغدة الذين يتناولون أدوية مثل "ميثيمازول" أو "بروبيل ثيوراسيل"، فقد يحتاجون إلى تقسيم الجرعات على فترتين أو ثلاث. وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الطبيب قبل رمضان لإعادة توزيع الجرعات بين الإفطار والسحور بما يتناسب مع عدد الساعات المتاحة.
علامات تستدعي الحذر
على مريض الغدة مراقبة الأعراض خلال الصيام، مثل الإرهاق الشديد غير المعتاد، أو تسارع ضربات القلب أو الرجفة، أو الدوخة أو اضطراب التركيز.
وعند ظهور أعراض غير طبيعية، يجب استشارة الطبيب فورًا، فقد يتطلب الأمر تعديل الجرعة أو تقييم الحالة.
وهناك نصائح غذائية داعمة، من بينها تجنب تناول مكملات الحديد أو الكالسيوم في نفس وقت دواء الغدة، ويفضل الفصل بينها 4 ساعات على الأقل. والاعتدال في تناول الأطعمة الغنية بالصويا أو الألياف العالية جدًا عند السحور، لأنها قد تؤثر في الامتصاص. إلى جانب الحفاظ على وجبات متوازنة لدعم الطاقة خلال ساعات الصيام.
وفي النهاية، الصيام ممكن وآمن لمعظم مرضى الغدة الدرقية إذا تم تنظيم الدواء بشكل صحيح. والمفتاح هو التخطيط المسبق، والاستشارة الطبية قبل رمضان، والالتزام بموعد ثابت للجرعة بين الإفطار والسحور لضمان استقرار الحالة الصحية طوال الشهر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المطران إبراهيم خضع لعملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية تكللت بالنجاح
Lebanon 24
المطران إبراهيم خضع لعملية جراحية لاستئصال الغدة الدرقية تكللت بالنجاح
26/02/2026 17:00:57
26/02/2026 17:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الصيام آمن لمرضى الكبد؟
Lebanon 24
هل الصيام آمن لمرضى الكبد؟
26/02/2026 17:00:57
26/02/2026 17:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة بيروت العربية تنظم مؤتمرًا علميًا حول "الصيام الآمن لمرضى السكري"
Lebanon 24
جامعة بيروت العربية تنظم مؤتمرًا علميًا حول "الصيام الآمن لمرضى السكري"
26/02/2026 17:00:57
26/02/2026 17:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
لتقليل آثار الحرمان من النوم.. اليكم هذه النصائح
26/02/2026 17:00:57
26/02/2026 17:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
60 دقيقة
بات على
التزام
التركي
راسيل
رمضان
الترك
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً
Lebanon 24
لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً
09:55 | 2026-02-26
26/02/2026 09:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها حصى الكلى.. 5 مخاطر صحية للإفراط في "فيتامين سي"!
Lebanon 24
من بينها حصى الكلى.. 5 مخاطر صحية للإفراط في "فيتامين سي"!
08:28 | 2026-02-26
26/02/2026 08:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
Lebanon 24
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
07:23 | 2026-02-26
26/02/2026 07:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "الاسبرين"... هل يشفي حقا من هذا المرض الخطير؟
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "الاسبرين"... هل يشفي حقا من هذا المرض الخطير؟
06:30 | 2026-02-26
26/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الفرق بين العلاقات الضيقة والانطوائية؟
Lebanon 24
ما الفرق بين العلاقات الضيقة والانطوائية؟
02:10 | 2026-02-26
26/02/2026 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
Lebanon 24
طائرات خارقة تتمركز قرب لبنان.. هذه قصة الـ"F-22"
12:00 | 2026-02-25
25/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
16:17 | 2026-02-25
25/02/2026 04:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
14:27 | 2026-02-25
25/02/2026 02:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
Lebanon 24
الفرصة الأخيرة قبل التصعيد... ماذا ستنتج جولة جنيف؟
11:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:55 | 2026-02-26
لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً
08:28 | 2026-02-26
من بينها حصى الكلى.. 5 مخاطر صحية للإفراط في "فيتامين سي"!
07:23 | 2026-02-26
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
06:30 | 2026-02-26
دراسة جديدة عن "الاسبرين"... هل يشفي حقا من هذا المرض الخطير؟
02:10 | 2026-02-26
ما الفرق بين العلاقات الضيقة والانطوائية؟
01:05 | 2026-02-26
لبشرة نضرة ومشرقة في رمضان.. اليكم هذه النصائح البسيطة
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 17:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 17:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 17:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24