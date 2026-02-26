تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
11
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
الشاي الأخضر أم ماء الليمون؟.. أيهما الأقوى لطرد السموم
Lebanon 24
26-02-2026
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
يفاضل خبراء الصحة بين الشاي الأخضر وماء الليمون كخيارات مثالية لتعزيز الترطيب وتطهير الجسم من السموم، مؤكدين أن لكل منهما فوائد حيوية فريدة.
ويتميز الشاي الأخضر بكونه مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة القوية (الكاتيكين) التي تحمي الخلايا من التلف وتدعم عمليات التمثيل الغذائي، بينما يبرز ماء الليمون كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي والكبد بفضل محتواه العالي من فيتامين "سي" والأحماض الطبيعية التي تساعد في موازنة قلوية الجسم.
وأوضح التقرير أن
الاختيار
بينهما يعتمد على الهدف الصحي؛ فماء الليمون يُعد الأفضل لبدء اليوم وتحفيز الهضم والترطيب الصباحي، في حين يوصى بالشاي الأخضر لتعزيز التركيز وحرق الدهون خلال النهار.
ومع ذلك، يحذر المختصون من الإفراط في الشاي الأخضر لمن يعانون من حساسية الكافيين، كما ينصحون بغسل الفم بعد شرب ماء الليمون لحماية مينا الأسنان من التأكل الحمضي، مؤكدين أن الدمج بينهما يمنح الجسم أقصى استفادة وقائية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟ أيهما يمنحكِ بشرة أنضر؟
Lebanon 24
ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟ أيهما يمنحكِ بشرة أنضر؟
26/02/2026 19:46:10
26/02/2026 19:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
Lebanon 24
أيهما أفضل لإشراق البشرة ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟
26/02/2026 19:46:10
26/02/2026 19:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أيهما الخيار الأفضل لبدء يومك.. القهوة أم الشاي؟
Lebanon 24
أيهما الخيار الأفضل لبدء يومك.. القهوة أم الشاي؟
26/02/2026 19:46:10
26/02/2026 19:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة عظام المرأة.. أيهما أفضل الشاي أم القهوة؟
Lebanon 24
لصحة عظام المرأة.. أيهما أفضل الشاي أم القهوة؟
26/02/2026 19:46:10
26/02/2026 19:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
الاختيار
التركي
الترك
ساسي
تيار
الهد
تركي
الدم
قد يعجبك أيضاً
لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً
Lebanon 24
لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً
09:55 | 2026-02-26
26/02/2026 09:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها حصى الكلى.. 5 مخاطر صحية للإفراط في "فيتامين سي"!
Lebanon 24
من بينها حصى الكلى.. 5 مخاطر صحية للإفراط في "فيتامين سي"!
08:28 | 2026-02-26
26/02/2026 08:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
Lebanon 24
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
07:23 | 2026-02-26
26/02/2026 07:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "الاسبرين"... هل يشفي حقا من هذا المرض الخطير؟
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "الاسبرين"... هل يشفي حقا من هذا المرض الخطير؟
06:30 | 2026-02-26
26/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمرضى الغدة الدرقية.. اليكم هذه النصائح لصيام سليم
Lebanon 24
لمرضى الغدة الدرقية.. اليكم هذه النصائح لصيام سليم
04:49 | 2026-02-26
26/02/2026 04:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
Lebanon 24
عين "حزب الله" على "سفارة".. تحذير من تقرير
16:17 | 2026-02-25
25/02/2026 04:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقصف الأميركيين.. تقرير من واشنطن يحذر
14:27 | 2026-02-25
25/02/2026 02:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
Lebanon 24
مواطنون يجنون دولارات بـ"خطوة".. ما علاقة "القرض الحسن"؟
15:24 | 2026-02-25
25/02/2026 03:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:55 | 2026-02-26
لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً
08:28 | 2026-02-26
من بينها حصى الكلى.. 5 مخاطر صحية للإفراط في "فيتامين سي"!
07:23 | 2026-02-26
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
06:30 | 2026-02-26
دراسة جديدة عن "الاسبرين"... هل يشفي حقا من هذا المرض الخطير؟
04:49 | 2026-02-26
لمرضى الغدة الدرقية.. اليكم هذه النصائح لصيام سليم
02:10 | 2026-02-26
ما الفرق بين العلاقات الضيقة والانطوائية؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 19:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 19:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 19:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24