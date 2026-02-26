الشاي الأخضر أم ماء الليمون؟.. أيهما الأقوى لطرد السموم

يفاضل خبراء الصحة بين الشاي الأخضر وماء الليمون كخيارات مثالية لتعزيز الترطيب وتطهير الجسم من السموم، مؤكدين أن لكل منهما فوائد حيوية فريدة.

ويتميز الشاي الأخضر بكونه مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة القوية (الكاتيكين) التي تحمي الخلايا من التلف وتدعم عمليات التمثيل الغذائي، بينما يبرز ماء الليمون كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي والكبد بفضل محتواه العالي من فيتامين "سي" والأحماض الطبيعية التي تساعد في موازنة قلوية الجسم.



وأوضح التقرير أن بينهما يعتمد على الهدف الصحي؛ فماء الليمون يُعد الأفضل لبدء اليوم وتحفيز الهضم والترطيب الصباحي، في حين يوصى بالشاي الأخضر لتعزيز التركيز وحرق الدهون خلال النهار.

ومع ذلك، يحذر المختصون من الإفراط في الشاي الأخضر لمن يعانون من حساسية الكافيين، كما ينصحون بغسل الفم بعد شرب ماء الليمون لحماية مينا الأسنان من التأكل الحمضي، مؤكدين أن الدمج بينهما يمنح الجسم أقصى استفادة وقائية.





