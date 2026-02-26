هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟

تظهر الأبحاث أن نقص فيتامين «د» قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، إذ يلعب هذا الفيتامين دوراً محورياً في صحة العظام، ووظائف الدماغ، والجهاز المناعي. ومع ذلك، لا تزال نتائج الدراسات متباينة بشأن فاعلية مكملات فيتامين «د» في تخفيف أعراض الاكتئاب، بحسب تقرير لمجلة «هيلث».

ويصاب نحو 35% من البالغين في بنقص هذا الفيتامين، الذي يرتبط أيضاً بأمراض القلب، والسكري، والسرطان، وأمراض المناعة الذاتية. وقد أظهرت دراسة سكانية كبيرة علاقة بين مستويات فيتامين «د» والاكتئاب لدى البالغين في منتصف العمر، ما يجعله مؤشراً محتملاً لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ويعمل فيتامين «د» على امتصاص الكالسيوم، ويقي من هشاشة العظام، كما يمتلك خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة، ويساعد في دعم الدماغ، والعضلات، والأعصاب، وتقوية جهاز المناعة.

أما أعراض الاكتئاب فتشمل الحزن المستمر، فقدان الاهتمام بالأنشطة، شعور باليأس، التعب، صعوبة التركيز، اضطرابات النوم، تغيّر الشهية أو الوزن، وآلام جسدية، وقد تصل إلى أفكار الانتحار لدى بعض الحالات.

ورغم بعض الدراسات التي أظهرت تحسناً في أعراض الاكتئاب بعد تناول مكملات فيتامين «د»، لم تثبت أبحاث كبيرة، مثل دراسة شملت أكثر من 18 ألف شخص، أي تأثير واضح للمكملات على درجات الاكتئاب بعد تناول 2000 وحدة دولية يومياً على مدى خمس سنوات.