تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟

Lebanon 24
26-02-2026 | 16:00
A-
A+
هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟
هل نقص فيتامين «د» مرتبط بالاكتئاب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تظهر الأبحاث أن نقص فيتامين «د» قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، إذ يلعب هذا الفيتامين دوراً محورياً في صحة العظام، ووظائف الدماغ، والجهاز المناعي. ومع ذلك، لا تزال نتائج الدراسات متباينة بشأن فاعلية مكملات فيتامين «د» في تخفيف أعراض الاكتئاب، بحسب تقرير لمجلة «هيلث».

ويصاب نحو 35% من البالغين في الولايات المتحدة بنقص هذا الفيتامين، الذي يرتبط أيضاً بأمراض القلب، والسكري، والسرطان، وأمراض المناعة الذاتية. وقد أظهرت دراسة سكانية كبيرة علاقة بين مستويات فيتامين «د» والاكتئاب لدى البالغين في منتصف العمر، ما يجعله مؤشراً محتملاً لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ويعمل فيتامين «د» على امتصاص الكالسيوم، ويقي من هشاشة العظام، كما يمتلك خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة، ويساعد في دعم الدماغ، والعضلات، والأعصاب، وتقوية جهاز المناعة.

أما أعراض الاكتئاب فتشمل الحزن المستمر، فقدان الاهتمام بالأنشطة، شعور باليأس، التعب، صعوبة التركيز، اضطرابات النوم، تغيّر الشهية أو الوزن، وآلام جسدية، وقد تصل إلى أفكار الانتحار لدى بعض الحالات.

ورغم بعض الدراسات التي أظهرت تحسناً في أعراض الاكتئاب بعد تناول مكملات فيتامين «د»، لم تثبت أبحاث كبيرة، مثل دراسة شملت أكثر من 18 ألف شخص، أي تأثير واضح للمكملات على درجات الاكتئاب بعد تناول 2000 وحدة دولية يومياً على مدى خمس سنوات.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يرتبط الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي بأعراض الاكتئاب؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات طبية: علامات قد تنذر بخطر الإفراط في تناول فيتامين (د)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

التركي

السكري

الترك

كاني

بيرة

بالي

تركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:40 | 2026-02-26
Lebanon24
10:43 | 2026-02-26
Lebanon24
09:55 | 2026-02-26
Lebanon24
08:28 | 2026-02-26
Lebanon24
07:23 | 2026-02-26
Lebanon24
06:30 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24