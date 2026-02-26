تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:00
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟
الشاي أم القهوة... أيهما الأفضل لصحة الجسم؟ photos 0
تستمر المنافسة بين القهوة والشاي على لقب المشروب الأكثر فائدة للصحة، إذ كشفت الدراسات الحديثة عن خصائص فريدة لكل منهما تؤثر على القلب، والعظام، والدماغ، والجهاز الهضمي.

في ما يخص صحة العظام، يتفوق الشاي، حيث أظهرت دراسة أجرتها جامعة فليندرز في أستراليا على نحو 10 آلاف امرأة أن شرب الشاي يومياً يرتبط بكثافة معدنية أعلى في عظام الورك مقارنة بمن لا يشربنه. وذكرت اختصاصية التغذية آيسلينغ بيغوت أن الشاي يحتوي على مستويات أقل من الكافيين والفلافونويدات التي تدعم تكوين العظام وتقليل كسرها، بينما الإفراط في القهوة قد يقلل كثافة العظام، خاصة عند النساء.

أما صحة القلب، فيبقى الشاي هو الفائز أيضاً، إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تعزيز وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، خصوصاً الشاي الأخضر، الذي يرتبط بانخفاض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

على صعيد الجهاز الهضمي، تتفوق القهوة بفضل محتواها العالي من البوليفينولات والألياف القابلة للذوبان التي تدعم البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتحسن التمثيل الغذائي، بينما يعزز الكافيين في القهوة التركيز والأداء الذهني أكثر من الشاي.

وبالنسبة لصحة الدماغ، فلا يوجد فائز واضح، إذ أظهرت الدراسات أن كلا المشروبين يساعدان على تقليل خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية عند تناولهما بكميات معتدلة، بينما لا تقدم النسخ منزوعة الكافيين أي فوائد مماثلة.

وتوصي الخبراء بالاعتدال في استهلاك الكافيين، بعدم تجاوز ثلاثة مشروبات يومياً، لتحقيق التوازن بين الفوائد الصحية وتجنب الأضرار المحتملة.

