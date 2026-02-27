تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟

Lebanon 24
27-02-2026 | 12:28
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟
تؤثر قلة النوم بشكل مباشر على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، إذ يحتاج الجسم إلى ساعات كافية من الراحة لإعادة ترميم الخلايا وتنظيم الوظائف الحيوية. فعند الحرمان من النوم، يضعف جهاز المناعة ويزداد خطر الإصابة بالأمراض، كما يرتفع مستوى هرمونات التوتر، ما قد يؤدي إلى مشكلات في القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.

أما على الصعيد العقلي، فتنعكس قلة النوم على التركيز والذاكرة وسرعة اتخاذ القرار، وقد تتسبب في تقلبات مزاجية حادة، مثل العصبية والقلق، وحتى الاكتئاب عند استمرارها لفترات طويلة. لذلك يُعد النوم المنتظم، بمعدل 7 إلى 9 ساعات يوميًا للبالغين، عنصرًا أساسيًا للحفاظ على التوازن الجسدي والنفسي وجودة الحياة بشكل عام.
 
