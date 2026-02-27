30 دقيقة من المشي… عادة بسيطة بفوائد كبيرة

يُعد المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا من أبسط العادات الصحية وأكثرها فاعلية في تحسين جودة الحياة. فهو يساعد على تنشيط الدموية وتعزيز صحة القلب، كما يساهم في خفض ضغط وتقليل مستويات الضار، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.وإلى جانب فوائده الجسدية، يلعب المشي دورًا مهمًا في تحسين الصحة النفسية، إذ يخفف التوتر والقلق ويحفّز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يعزز الشعور بالراحة والصفاء الذهني. كما يساعد على تحسين جودة النوم وزيادة مستويات الطاقة خلال اليوم.المداومة على المشي تسهم أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، وتقوية العضلات والمفاصل، وتحسين التوازن، خاصة لدى كبار السن. والأهم أنه نشاط بسيط لا يحتاج إلى معدات خاصة، ويمكن ممارسته في أي وقت، ما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من يسعى إلى أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا.