Najib Mikati
بحث
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

نصائح أساسية لخفض ضغط الدم

Lebanon 24
28-02-2026 | 14:00
نصائح أساسية لخفض ضغط الدم
نصائح أساسية لخفض ضغط الدم photos 0
يعاني قرابة نصف البالغين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، ومع تحديث إرشادات جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب في 2025، بقيت تصنيفات القراءات كما هي:

طبيعي: أقل من 120/80

مرتفع: 120–129/80

مرتفع (ارتفاع ضغط الدم): 130/80 أو أكثر

وهذه أبرز 6 نقاط في التحديثات للأشخاص المصابين بارتفاع الضغط:

بدء الأدوية مبكراً
يوصى بوصف العلاج الدوائي في وقت أبكر، خصوصاً إذا لم تُخفض تغييرات نمط الحياة خلال 3 إلى 6 أشهر الأرقام بشكل كافٍ، مع الإشارة إلى ارتباط ارتفاع الضغط أيضاً بالتدهور المعرفي.

خفض الملح أكثر
الهدف أقل من 2300 ملغ صوديوم يومياً، مع السعي إلى 1500 ملغ قدر الإمكان. التركيز على قراءة الملصقات لأن معظم الصوديوم يأتي من الأطعمة المصنعة والمطاعم، مع إمكان طلب تقليل الملح أو تقديم الصلصات جانباً.

التوقف عن الكحول أو الحد منه
التوصية تميل إلى الامتناع، ولمن يشربون: حتى مشروبين يومياً للرجال ومشروب واحد للنساء.

إدارة التوتر
التحديث يعزز دور تقنيات مثل اليوغا، والتنفس العميق، والتأمل، إلى جانب نشاط بدني منتظم. كما يستمر توصية 2017 بـ 75–150 دقيقة أسبوعياً من التمارين (هوائية + قوة).

خسارة 5% من الوزن على الأقل
لمن لديهم زيادة وزن أو سمنة، يُنصح بخفض 5% على الأقل، مع إمكان مناقشة الطبيب بشأن الحمية، أو أدوية إنقاص الوزن، أو جراحة السمنة عند الحاجة.

اتباع حمية DASH
التركيز على تقليل الملح وزيادة الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، ومنتجات الألبان قليلة/خالية الدسم، والدواجن والأسماك.

وفي الخلاصة، تشدد الإرشادات على معرفة قراءاتك بانتظام: اقتناء جهاز قياس ضغط منزلي، تدوين القراءات، ومشاركتها مع الطبيب لمراجعة الحاجة إلى تعديلات إضافية في نمط الحياة أو العلاج.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع ضغط الدم في الشتاء.. نصائح للوقاية والمتابعة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تخفّض القرفة ضغط الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات بسيطة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر فقدان الدهون على ضغط الدم والجهاز المناعي؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24

