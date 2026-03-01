تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

10 خطوات ذهبية للتخلص من الانتفاخ بعد الإفطار

Lebanon 24
01-03-2026 | 02:00
A-
A+
10 خطوات ذهبية للتخلص من الانتفاخ بعد الإفطار
10 خطوات ذهبية للتخلص من الانتفاخ بعد الإفطار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع تغير العادات الغذائية، خاصة في مواسم الصيام أو الانتقال بين أنماط الأكل، يعاني الكثيرون من مشكلات الهضم المزعجة مثل الانتفاخ والغازات. والخبر السار أن تعديلات بسيطة في نمط الحياة والطعام كفيلة بإحداث فرق كبير. نستعرض فيما يلي 10 استراتيجيات فعالة لتحسين الهضم وتعزيز راحة الجهاز الهضمي.

1. الألياف: مفتاح الأمعاء النشيطة
نظام غذائي غني بالألياف هو حجر الأساس لعملية هضم سليمة. فهي تنظم حركة الأمعاء وتقي من الإمساك، كما تساهم في الوقاية من أمراض مزمنة كأمراض القلب والسكري. احرص على إدراج الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة في وجباتك.

2. الماء: شريان الحياة للهضم
لا يقتصر دور الماء على ترطيب الجسم، بل يمتد ليشمل تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء. كما أن شرب كمية كافية من الماء يوميًا يحافظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

3. الأكل الواعي: استمتع بكل قضمة
تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا ليس مجرد سلوك مهذب، بل هو ضرورة هضمية. فالمضغ الجيد ينشط الإنزيمات الهاضمة في اللعاب، مما يخفف العبء على معدتك ويقلل الإفراط في الأكل.

4. التوتر تحت السيطرة
العلاقة بين الدماغ والأمعاء وثيقة. فالتوتر المزمن قد يؤدي إلى اضطرابات مثل القولون العصبي وعسر الهضم. جرّب التأمل أو التنفس العميق أو المشي في الطبيعة لتهدئة أعصابك وتهدئة معدتك.

5. خطوات خفيفة بعد الطعام
لا تنم مباشرة بعد الإفطار. المشي لمدة 10-15 دقيقة بعد الوجبة ينشط الدورة الدموية ويحفز حركة الأمعاء، مما يقلل الغازات والانتفاخ.

6. تجنب المحفزات الشخصية
بعض الأطعمة قد تكون عدواً خفياً لهضمك. الأطعمة الحارة، المحليات الصناعية، منتجات الألبان (لمن يعاني من حساسية اللاكتوز)، الجلوتين والكافيين، كلها قد تسبب انتفاخًا لبعض الأشخاص. راقب رد فعل جسمك تجاهها.

7. قوة البكتيريا النافعة
البروبيوتيك (البكتيريا المفيدة) والبريبيوتيك (غذاؤها) هما فريق الأحلام لأمعائك. تناول الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي والكفير لتحصل على البروبيوتيك، واهتم بالثوم والبصل والموز والشوفان كمصادر غنية بالبريبيوتيك.

8. ابتعد عن السموم
التدخين والكحول ليسا ضارين فقط بالقلب والكبد، بل يعطلان توازن البكتيريا المعوية ويزيدان خطر الإصابة بقرحة المعدة والالتهابات.

9. دفء الأعشاب لتهدئة المعدة
كوب من الشاي العشبي بعد الطعام يمكن أن يكون بلسمًا للجهاز الهضمي:

الزنجبيل: يسرع إفراغ المعدة ويخفف الغثيان.

النعناع: طارد طبيعي للغازات ومهدئ للانتفاخ.

البابونج: مهدئ للمعدة ويقلل الحموضة.

10. النوم الجيد: إصلاح ليلي للأمعاء
قلة النوم لا تجعلك متعبًا فحسب، بل تؤثر سلبًا على أمعائك. احرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا لمنح جهازك الهضمي فرصة للراحة والتجدد. (verywell health)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوضى المفرقعات بعد الإفطار
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر التدخين مباشرة بعد الإفطار!
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
10 خطوات غذائية بسيطة للتغلب على غثيان الحمل
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24

تحت السيطرة

الكحول

الدورة

السكري

الشوف

الغاز

أحلام

ألبان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-03-01
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01
Lebanon24
23:00 | 2026-02-28
Lebanon24
16:00 | 2026-02-28
Lebanon24
14:00 | 2026-02-28
Lebanon24
10:12 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24