10 خطوات ذهبية للتخلص من الانتفاخ بعد الإفطار

مع تغير العادات الغذائية، خاصة في مواسم الصيام أو الانتقال بين أنماط الأكل، يعاني الكثيرون من مشكلات الهضم المزعجة مثل الانتفاخ والغازات. والخبر السار أن تعديلات بسيطة في نمط الحياة والطعام كفيلة بإحداث فرق كبير. نستعرض فيما يلي 10 استراتيجيات فعالة لتحسين الهضم وتعزيز راحة الجهاز الهضمي.



1. الألياف: مفتاح الأمعاء النشيطة

نظام غذائي غني بالألياف هو حجر الأساس لعملية هضم سليمة. فهي تنظم حركة الأمعاء وتقي من الإمساك، كما تساهم في الوقاية من أمراض مزمنة كأمراض القلب والسكري. احرص على إدراج الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة في وجباتك.



2. الماء: شريان الحياة للهضم

لا يقتصر دور الماء على ترطيب الجسم، بل يمتد ليشمل تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء. كما أن شرب كمية كافية من الماء يوميًا يحافظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.



3. الأكل الواعي: استمتع بكل قضمة

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا ليس مجرد سلوك مهذب، بل هو ضرورة هضمية. فالمضغ الجيد ينشط الإنزيمات الهاضمة في اللعاب، مما يخفف العبء على معدتك ويقلل الإفراط في الأكل.



4. التوتر

العلاقة بين الدماغ والأمعاء وثيقة. فالتوتر المزمن قد يؤدي إلى اضطرابات مثل القولون العصبي وعسر الهضم. جرّب التأمل أو التنفس العميق أو المشي في الطبيعة لتهدئة أعصابك وتهدئة معدتك.



5. خطوات خفيفة بعد الطعام

لا تنم مباشرة بعد الإفطار. المشي لمدة 10-15 دقيقة بعد الوجبة ينشط الدموية ويحفز حركة الأمعاء، مما يقلل الغازات والانتفاخ.



6. تجنب المحفزات الشخصية

بعض الأطعمة قد تكون عدواً خفياً لهضمك. الأطعمة الحارة، المحليات الصناعية، منتجات الألبان (لمن يعاني من حساسية اللاكتوز)، الجلوتين والكافيين، كلها قد تسبب انتفاخًا لبعض الأشخاص. راقب رد فعل جسمك تجاهها.



7. قوة البكتيريا النافعة

البروبيوتيك (البكتيريا المفيدة) والبريبيوتيك (غذاؤها) هما فريق الأحلام لأمعائك. تناول الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي والكفير لتحصل على البروبيوتيك، واهتم بالثوم والبصل والموز والشوفان كمصادر غنية بالبريبيوتيك.



8. ابتعد عن السموم

التدخين والكحول ليسا ضارين فقط بالقلب والكبد، بل يعطلان توازن البكتيريا المعوية ويزيدان خطر الإصابة بقرحة المعدة والالتهابات.



9. دفء الأعشاب لتهدئة المعدة

كوب من الشاي العشبي بعد الطعام يمكن أن يكون بلسمًا للجهاز الهضمي:



الزنجبيل: يسرع إفراغ المعدة ويخفف الغثيان.



النعناع: طارد طبيعي للغازات ومهدئ للانتفاخ.



البابونج: مهدئ للمعدة ويقلل الحموضة.



10. النوم الجيد: إصلاح ليلي للأمعاء

قلة النوم لا تجعلك متعبًا فحسب، بل تؤثر سلبًا على أمعائك. احرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا لمنح جهازك الهضمي فرصة للراحة والتجدد. (verywell health)



