لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
الإفراط في السكر… طريق قصير نحو أمراض خطيرة
Lebanon 24
01-03-2026
|
12:22
يُعدّ السكر من أكثر المكونات استهلاكًا في
النظام الغذائي
الحديث، خاصة مع انتشار المشروبات المحلاة والحلويات والأطعمة المصنعة. ورغم أن الجسم يحتاج إلى كميات محدودة من السكر للحصول على الطاقة، فإن الإفراط
في تناوله
يرتبط بزيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة.
أولاً، يؤدي الاستهلاك المرتفع للسكر إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما من أبرز عوامل الخطر للإصابة بمرض
السكري
من النوع الثاني. فعندما ترتفع مستويات السكر في
الدم
باستمرار، يواجه الجسم صعوبة في إنتاج الأنسولين أو استخدامه بكفاءة، مما يسبب اضطرابًا في تنظيم سكر الدم. كما يرتبط الإفراط في السكر بارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون الثلاثية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
كذلك تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من السكر قد يساهم في حدوث التهابات مزمنة داخل الجسم، وهي عامل مشترك في العديد من الأمراض مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان. ولا يقتصر الضرر على ذلك، بل يمتد إلى تسوس الأسنان ومشكلات الكبد الدهني.
لذلك ينصح الخبراء بالاعتدال في استهلاك السكر، وقراءة الملصقات الغذائية، واستبدال المشروبات المحلاة بالماء أو العصائر الطبيعية غير المضافة إليها سكريات. إن تقليل السكر في النظام الغذائي خطوة بسيطة لكنها فعّالة للحفاظ على صحة أفضل والوقاية من الأمراض المزمنة.
