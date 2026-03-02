أدوية خفض الوزن قد تعيد بناء الغضاريف في أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا

أظهرت أبحاث حديثة أن دواء سيماغلوتيد، المستخدم في أدوية "أوزيمبك" و"ويغوفي"، قد يتجاوز دوره المعروف في علاج والمساعدة على فقدان الوزن، إذ يُحتمل أن يكون قادرًا على عكس تلف المفاصل الناتج عن الفصال العظمي، أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا حول العالم.



أظهرت تجارب على الفئران أن سيماغلوتيد يحمي المفاصل عبر آلية مستقلة عن فقدان الوزن، إذ يعيد ضبط البرنامج الأيضي للخلايا الغضروفية المسؤولة عن إنتاج وصيانة الغضاريف، ما يعزز قدرتها على توليد الطاقة بشكل أكثر كفاءة.



عادةً ما تعتمد هذه الخلايا في حالات الفصال العظمي على التحلل السكري الذي يوفر طاقة محدودة، بينما يحوّل سيماغلوتيد التمثيل الغذائي نحو الفوسفورية التأكسدية (OXPHOS)، ما يولّد طاقة أكبر ويعزز بقاء الخلايا وصيانة الغضروف.



وشملت الدراسة البشرية المنشورة على موقع "ساينس ألرت" 20 مشاركًا بين 50 و75 عامًا، جميعهم يعانون من السمنة والفصال العظمي.



تلقى أحد المجموعتين علاجًا تقليديًا باستخدام حمض الهيالورونيك (HA)، بينما حصلت المجموعة الأخرى على HA مع سيماغلوتيد.



بعد 24 أسبوعًا، أبلغ المشاركون الذين تناولوا سيماغلوتيد عن انخفاض الألم وتحسن وظيفة الركبة، وأظهرت صور الرنين المغناطيسي سماكة أكبر في الغضروف وعلامات نمو غضروف جديد في المناطق الحاملة للوزن.



تشير هذه النتائج إلى أن سيماغلوتيد قد يقدّم نهجًا جديدًا لتعديل مسار الفصال العظمي، الذي يصيب نحو 600 مليون شخص حول العالم، مع توقعات بارتفاع عدد المصابين إلى مليار بحلول عام 2050.



وبخلاف العلاجات الحالية التي تركز على تخفيف الأعراض، يبدو أن سيماغلوتيد يستهدف العمليات الخلوية والتمثيلية داخل المفاصل نفسها.



مع ذلك، حذر الباحثون من أن النتائج لا تزال أولية، وأن تجارب الفئران لا تعكس بالضرورة التأثيرات طويلة المدى لدى البشر.



كما أن للسيماغلوتيد آثارًا جانبية محتملة، ما يستدعي إجراء تجارب سريرية إضافية للتحقق من فعاليته الوقائية على المفاصل وسلامته على المدى . (آرم نيوز)

Advertisement