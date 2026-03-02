تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
2
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
الرياضة في رمضان.. موازنة بين الفوائد الاستقلابية والمخاطر الصحية للمرضى
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تؤكد الدراسات العلمية والسريرية أن ممارسة النشاط البدني خلال شهر
رمضان
ليست ممنوعة، بل هي مشروطة بتوقيت مدروس وحالة صحية مستقرة؛ حيث يمر الجسم خلال الصيام بتحولات فسيولوجية طبيعية تبدأ بانخفاض مخزون الغلوكوز والاعتماد تدريجياً على الدهون كمصدر للطاقة.
وتشير المراجعات المنشورة في قواعد البيانات الطبية إلى أن الرياضة المعتدلة تساهم في تحسين حساسية الأنسولين، وضبط مستويات السكر والدهون في
الدم
، بالإضافة إلى دعم الصحة النفسية، شريطة تجنب التمارين عالية الشدة التي قد تؤدي إلى الجفاف أو الإجهاد الحراري.
ومع ذلك، تبرز تحذيرات طبية مشددة للفئات التي تعاني من أمراض مزمنة وتتناول أدوية دورية؛ لاسيما مرضى
السكري
الذين قد يتعرضون لنوبات هبوط حاد في السكر نتيجة النشاط البدني مع غياب المدخول الغذائي.
كما يواجه مرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب، خاصة من يتناولون مدرات البول، مخاطر الجفاف وانخفاض الضغط المفاجئ، مما قد يؤدي إلى الدوار أو الإغماء. ولا تقتصر المخاطر على مستخدمي الأدوية فحسب، بل تمتد لتشمل الحالات المزمنة الخفيفة غير المعالجة، حيث قد يكشف الصيام
الطويل
عن اختلالات خفية تحت تأثير المجهود البدني.
وعن التوقيت الأمثل، تجمع الأدلة الطبية على ممارسة الرياضة إما قبل الإفطار بساعة واحدة (للتمارين الخفيفة)، أو بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات لضمان استعادة السوائل والطاقة.
وفي الختام، يبقى القرار الطبي فردياً بامتياز، إذ يتوجب على المرضى استشارة الطبيب المعالج لتعديل جرعات الأدوية وتحديد نوع النشاط المناسب، مع التأكيد على أن الاعتدال هو
القاعدة
الذهبية للحفاظ على مقاصد الصحة والعبادة في آن واحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي رميا: نحن نطالب بحق أساسي وهو الحق في الحياة وأي موازنة لا تقرّ تغطية صحية شاملة واضحة وممولة هي موازنة ضد المواطن
Lebanon 24
أبي رميا: نحن نطالب بحق أساسي وهو الحق في الحياة وأي موازنة لا تقرّ تغطية صحية شاملة واضحة وممولة هي موازنة ضد المواطن
03/03/2026 03:58:31
03/03/2026 03:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة أم شائعة؟ العلم يحسم الجدل حول فوائد القرفة لمرضى الضغط
Lebanon 24
حقيقة أم شائعة؟ العلم يحسم الجدل حول فوائد القرفة لمرضى الضغط
03/03/2026 03:58:31
03/03/2026 03:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيصل كرامي : موازنة لا تحمي الناس وحقوق المتقاعدين ولا تعالج المخاطر الداهمة ولا تنصف طرابلس وتعيدها إلى حضن الدولة ولا تعالج أزمة النفايات لن أصوت عليها
Lebanon 24
فيصل كرامي : موازنة لا تحمي الناس وحقوق المتقاعدين ولا تعالج المخاطر الداهمة ولا تنصف طرابلس وتعيدها إلى حضن الدولة ولا تعالج أزمة النفايات لن أصوت عليها
03/03/2026 03:58:31
03/03/2026 03:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاطر صحية متعددة.. تحذيرات بشأن استخدام رقائق الألومنيوم
Lebanon 24
مخاطر صحية متعددة.. تحذيرات بشأن استخدام رقائق الألومنيوم
03/03/2026 03:58:31
03/03/2026 03:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
القاعدة
الرياض
الطويل
السكري
العلم
الذهب
ان لي
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسة طبية: تناول الأناناس بانتظام يعزز الهضم ويدعم صحة القلب
Lebanon 24
دراسة طبية: تناول الأناناس بانتظام يعزز الهضم ويدعم صحة القلب
15:16 | 2026-03-02
02/03/2026 03:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوية خفض الوزن قد تعيد بناء الغضاريف في أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا
Lebanon 24
أدوية خفض الوزن قد تعيد بناء الغضاريف في أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا
07:51 | 2026-03-02
02/03/2026 07:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء
Lebanon 24
عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء
02:17 | 2026-03-02
02/03/2026 02:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بلا رياضة.. حمية تُشعل حرق الدهون تعرفوا عليها
Lebanon 24
بلا رياضة.. حمية تُشعل حرق الدهون تعرفوا عليها
00:00 | 2026-03-02
02/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التلوث البيئي… العدو الخفي للرئتين
Lebanon 24
التلوث البيئي… العدو الخفي للرئتين
23:00 | 2026-03-01
01/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
06:27 | 2026-03-02
02/03/2026 06:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
07:01 | 2026-03-02
02/03/2026 07:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:16 | 2026-03-02
دراسة طبية: تناول الأناناس بانتظام يعزز الهضم ويدعم صحة القلب
07:51 | 2026-03-02
أدوية خفض الوزن قد تعيد بناء الغضاريف في أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا
02:17 | 2026-03-02
عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء
00:00 | 2026-03-02
بلا رياضة.. حمية تُشعل حرق الدهون تعرفوا عليها
23:00 | 2026-03-01
التلوث البيئي… العدو الخفي للرئتين
15:17 | 2026-03-01
كيف تحمي قلبك؟ تعرف على عوامل الخطر الشائعة
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 03:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 03:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 03:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24