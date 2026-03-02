دراسة طبية: تناول الأناناس بانتظام يعزز الهضم ويدعم صحة القلب

كشفت تقارير صحية حديثة عن الفوائد المتعددة لتناول فاكهة الأناناس بانتظام، مؤكدةً دوره المحوري في تحسين أداء الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على إنزيم "البروميلين" الذي يساعد في تكسير البروتينات وتسهيل عملية الامتصاص.

وأشار الخبراء إلى أن الأناناس لا يقتصر تأثيره على الهضم فحسب، بل يمتد ليشمل دعم صحة القلب والشرايين، نظراً لغناه بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساهم في خفض مستويات الضار وتقليل الالتهابات في الجسم.



كما أوضحت الدراسة أن فيتامين "سي" المتوفر بكثرة في هذه الفاكهة ، يعزز من كفاءة الجهاز المناعي ويحمي الخلايا من التلف الإجهادي. ويُنصح بدمج الأناناس ضمن اليومي، سواء كفاكهة طازجة أو عصير طبيعي، للاستفادة من خصائصه الوقائية التي تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، مع التنبيه على ضرورة الاعتدال لتجنب التأثيرات الحمضية على المعدة لدى بعض الأشخاص.



