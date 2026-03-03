تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

"عسل بالشوكولا".. هذا ما يجب ان تعرفه عن فوائده

Lebanon 24
03-03-2026 | 03:07
عسل بالشوكولا.. هذا ما يجب ان تعرفه عن فوائده
نجح فريق من الباحثين في جامعة "كامبيناس" بولاية ساو باولو البرازيلية، في تطوير منتج غذائي ثوري يدمج بين عسل النحل المحلي وقشور حبوب الكاكاو، مما أنتج "عسلاً بنكهة الشوكولا" يتمتع بفوائد صحية استثنائية وقيمة غذائية عالية.

ووفق نتائج الدراسة المنشورة في مجلة ACS Sustainable Chemistry & Engineering، فقد استخدم الباحثون عسل النحل المحلي كـ "مذيب طبيعي قابل للأكل" لاستخراج المركبات المفيدة من قشور الكاكاو، والتي تُعد عادةً من مخلفات صناعة الشوكولا. 

وتشمل هذه المركبات الثيوبرومين والكافيين المرتبطة بصحة القلب، بالإضافة إلى مركبات الفينول المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.
كيمياء خضراء وتكنولوجيا مستدامة
أوضح الباحثون أن العملية تعتبر مستدامة بالكامل، حيث استُخدم العسل كمذيب طبيعي صالح للأكل بدلاً من المذيبات الكيميائية الصناعية.

وتعتمد التقنية على إدخال مسبار يرسل موجات صوتية داخل مزيج العسل والقشور، مما يؤدي لتكوين فقاعات مجهرية تنفجر لتفتيت الخلايا النباتية في القشور وإطلاق المواد الغذائية داخل العسل بسرعة وكفاءة عالية.

وقد خضع الابتكار لتقييم دقيق عبر برنامج "Path2Green"، حيث سجّل درجة إيجابية (+0.118) وفقاً لـ 12 مبدأ من مبادئ الكيمياء الخضراء، متفوقاً على الطرق التقليدية في الاستخلاص.

لماذا النحل البرازيلي؟
اختار الفريق عسل النحل البرازيلي (بدلاً من عسل النحل الأوروبي الشائع) نظراً لاحتوائه على نسبة مياه أعلى ولزوجة أقل، مما يجعله وسيطاً مثالياً لعملية الاستخلاص.

وشملت التجارب خمسة أنواع من النحل المحلي: (borá، jataí، mandaçaia، mandaguari، moça-branca).

من جانبه، قال فيليبي سانشيز براجانيولو، المؤلف الرئيسي للدراسة: "عامل الجذب الأكبر للجمهور هو النكهة، لكن تحليلاتنا أظهرت وجود مركبات نشطة تجعل المنتج مثيراً للاهتمام من منظور غذائي وتجميلي أيضاً".
الفوائد الغذائية والتطبيقات المستقبلية
أظهر التذوق الأوّلي للمزيج نكهة شوكولا واضحة تختلف بحسب نسبة العسل إلى قشور الكاكاو، وأكد الباحثون أن المنتج غني بالمركبات البيولوجية النشطة، مما يجعله ذا قيمة غذائية عالية.

ولا تقتصر فوائد هذا الابتكار على الغذاء، بل تمتد لتشمل:

- صناعة التجميل: استخدام المنتج في تركيبات مستحضرات العناية بالبشرة.

- المطابخ الراقية (Haute Cuisine): إضافة نكهة الشوكولا الطبيعية للأطباق الفاخرة.

- إطالة مدة الصلاحية: يرجح الباحثون أن الموجات فوق الصوتية تساعد في القضاء على الميكروبات، مما قد يسمح بتخزين العسل المحلي في درجة حرارة الغرفة بدلاً من التبريد الإلزامي.

الاستدامة والقيمة المضافة
قام الفريق بتحليل الاستدامة باستخدام برنامج Path2Green، الذي أظهر أن استخدام عسل محلي كمذيب جاهز للأكل يمثل ميزة كبيرة، وحصل المنتج على تقييم إيجابي فيما يتعلق بمبادئ الكيمياء الخضراء.

ووفق خبراء، فإن هذا الابتكار يمكن أن يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالي الكاكاو والعسل المحلي، ويتيح إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تصل إلى المأكولات الراقية.

ويسعى الباحثون حالياً للتعاون مع شريك تجاري لترخيص الطريقة المحمية ببراءة اختراع وإدخال المنتج إلى السوق، كما يخطط الفريق لتوسيع استخدام العسل المحلي كمذيب في استخراج مركبات مفيدة من مخلفات نباتية أخرى.
