يصيب 95% من البشر.. فيروس قد يكون السبب الخفي لهذا المرض

قد يكون مرض التصلب العصبي المتعدد (MS) ناجما عن أحد أكثر الفيروسات انتشارا في العالم.



ففيروس إبشتاين-بار (EBV) الذي يصيب 95% من البالغين تقريبا، والمعروف بتسببه في "مرض التقبيل" أو الحمى الغدية، قد يكون له دور أكبر مما كنا نعتقد.



وهذا الذي ينتمي لعائلة الفيروسات الهيربسية، والذي يظل كامنا في الجسم لسنوات طويلة بعد الإصابة الأولية، يمكنه الاختباء حتى داخل خلايا الدماغ.



واللافت أن جميع المصابين بالتصلب العصبي المتعدد تقريبا يحملون هذا الفيروس، ما دفع العلماء لعقود لافتراض وجود صلة بين نشاط الفيروس وظهور المرض المناعي الغامض.



وكشفت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة في سان ، نشرت في مجلة Nature Immunology، عن آلية محتملة تفسر هذه العلاقة. فقد وجد الفريق أن مرضى التصلب العصبي المتعدد لديهم وفرة من الخلايا التائية القاتلة، وهي خلايا مناعية متخصصة في تدمير مسببات الأمراض الفيروسية. والأهم أن بعض هذه الخلايا تبدو موجهة خصيصا لمهاجمة إبشتاين-بار.



ويقول طبيب الأعصاب جو ساباتينو من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF): "النظر إلى هذه الخلايا التائية غير المدروسة يربط الكثير من النقاط المبعثرة ويمنحنا نافذة جديدة لفهم كيف يساهم فيروس إبشتاين-بار في هذا المرض".



وتأتي هذه النتائج بعد دراسة رائدة عام 2022 شملت أكثر من 10 ملايين شخص، كشفت أن خطر الإصابة بالتصلب العصبي المتعدد يرتفع 32 ضعفا بعد الإصابة بفيروس إبشتاين-بار، دون العثور على أي صلة بفيروسات أخرى.(روسيا اليوم)



