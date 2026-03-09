تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

مكمل غذائي يومي قد يبطئ شيخوختك!

Lebanon 24
09-03-2026
مكمل غذائي يومي قد يبطئ شيخوختك!
أظهرت دراسة حديثة أن تناول مكمل يومي من الفيتامينات والمعادن المتعددة (MVM) قد يبطئ الشيخوخة البيولوجية لدى كبار السن.

الدراسة أُجريت في الولايات المتحدة ضمن تجربة COSMOS على حوالي 1,000 مشارك بمتوسط عمر 70 عامًا، واستمرت لمدة عامين.

وأفاد الباحثون في مستشفى بريغهام للنساء وكلية هارفارد الطبية أن المشاركين الذين تناولوا الفيتامينات المتعددة سجّلوا تباطؤًا في مؤشرين للشيخوخة البيولوجية:

PCPhenoAge: انخفاض سنوي قدره 0.214 سنة

PCGrimAge: انخفاض سنوي قدره 0.113 سنة

وأشار الباحثون إلى أن هذه التغييرات قد ترتبط بتقليل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 3 إلى 7 بالمئة خلال عشر سنوات.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا يعانون من تسارع الشيخوخة قبل التجربة استفادوا أكثر من المكملات، حيث تباطأ معدل الشيخوخة لديهم تقريبًا بمقدار ضعف الفئة ذات الشيخوخة الطبيعية.

كما لوحظ تحسن في مؤشرات الالتهابات ووظائف الدماغ، ما يشير إلى أن المكملات قد تعوض بعض النقص الغذائي وتعزز الصحة العامة.

في المقابل، لم تظهر المكملات المستخلصة من الكاكاو فلاڤانول (500 ملغ يوميًا) تأثيرًا واضحًا على أي من مؤشرات الشيخوخة الخمسة التي تم تقييمها، رغم أن بعض الدراسات السابقة أظهرت فوائد صحية أخرى لها.

وأكد الباحثون أن الدراسة تمثل خطوة مهمة لفهم دور المكملات الغذائية في تحسين نوعية الحياة وإطالة الصحة البدنية، مع التوصية بإجراء تجارب أطول وأكثر شمولًا لتأكيد النتائج على المدى الطويل.

وشدّد الخبراء على ضرورة متابعة البحث لتحديد تدخلات بسيطة وآمنة يمكن أن تبطئ الشيخوخة البيولوجية وتحسن جودة حياة كبار السن، مع مراعاة الفروق الفردية في التغذية والحالة الصحية.
