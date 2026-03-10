أفضل الأطعمة للمساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم

أكد خبراء تغذية أن اختيار الأطعمة المناسبة يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار مستويات سكر ، ما يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض أو تحسين التحكم به لدى المصابين.

وذكرت مجلة Prevention الأميركية أن إدارة مستويات السكر تختلف من شخص لآخر، فبعض الأفراد قد يكونون مصابين بالسكري، بينما قد يكون آخرون في مرحلة ما قبل السكري أو يراقبون مستويات السكر لأسباب صحية.

وقالت اختصاصية التغذية الأميركية لورين تويغ إن مراقبة تعد وسيلة فعالة للتحكم في مستويات السكر وتقليل خطر الإصابة بالسكري، كما تساعد المرضى على إدارة حالتهم بشكل أفضل، لكنها شددت على أن الغذاء وحده لا يمكن أن يحل محل الأدوية أو ممارسة الرياضة.

وأوضح خبراء أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض و الأبيض والمعكرونة قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر يليه انخفاض حاد، ما يجعل اختيار بدائل صحية أمراً مهماً.

من جانبها، أشارت اختصاصية التغذية بالينسكي-وايد، إلى أن استبدال الكربوهيدرات المصنعة بأخرى طبيعية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يساعد على تحسين مستويات السكر، لافتة إلى أن الألياف والبروتين والدهون الصحية تسهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم.

ومن بين الأطعمة التي ينصح الخبراء بتناولها: الأفوكادو الغني بالدهون الصحية والألياف، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، إضافة إلى التوت الذي يتميز بانخفاض نسبة السكر وارتفاع محتواه من الألياف ومضادات الأكسدة.

كما أظهرت دراسات أن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي والكفير قد تدعم صحة الأمعاء وتساعد في التحكم بمستويات السكر. وتشمل الخيارات الصحية أيضاً الخضراوات مثل البروكلي والقرنبيط وكرنب لاحتوائها على مركب السلفورافان الذي قد يساهم في خفض مستويات الغلوكوز.

ويُعد البيض مصدراً مهماً للبروتين الذي يبطئ عملية الهضم ويحد من ارتفاع السكر بعد الوجبات، كما قد تساعد الفواكه مثل التفاح في تقليل ارتفاع مستويات السكر بفضل غناها بالألياف. وتشمل الخيارات المفيدة أيضاً المكسرات والبذور، إضافة إلى الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، والخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب.

وإلى جانب اختيار الأطعمة الصحية، ينصح الخبراء باتباع عادات غذائية منتظمة، مثل تناول وجبة الإفطار خلال ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ، وتوزيع الوجبات كل 3 إلى 6 ساعات، مع موازنة الطبق بحيث يشكل نصفه خضراوات غير نشوية، والنصف الآخر من البروتين والكربوهيدرات الكاملة، مع تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة.