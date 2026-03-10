تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أفضل الأطعمة للمساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم

Lebanon 24
10-03-2026 | 00:05
A-
A+
أفضل الأطعمة للمساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم
أفضل الأطعمة للمساعدة على استقرار مستويات السكر في الدم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد خبراء تغذية أن اختيار الأطعمة المناسبة يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم، ما يساهم في الوقاية من الإصابة بمرض السكري أو تحسين التحكم به لدى المصابين.

وذكرت مجلة Prevention الأميركية أن إدارة مستويات السكر تختلف من شخص لآخر، فبعض الأفراد قد يكونون مصابين بالسكري، بينما قد يكون آخرون في مرحلة ما قبل السكري أو يراقبون مستويات السكر لأسباب صحية.

وقالت اختصاصية التغذية الأميركية  لورين تويغ  إن مراقبة النظام الغذائي تعد وسيلة فعالة للتحكم في مستويات السكر وتقليل خطر الإصابة بالسكري، كما تساعد المرضى على إدارة حالتهم بشكل أفضل، لكنها شددت على أن الغذاء وحده لا يمكن أن يحل محل الأدوية أو ممارسة الرياضة.

وأوضح خبراء أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر يليه انخفاض حاد، ما يجعل اختيار بدائل صحية أمراً مهماً.

من جانبها، أشارت اختصاصية التغذية  إيرين بالينسكي-وايد، إلى أن استبدال الكربوهيدرات المصنعة بأخرى طبيعية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة يساعد على تحسين التحكم في مستويات السكر، لافتة إلى أن الألياف والبروتين والدهون الصحية تسهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم.

ومن بين الأطعمة التي ينصح الخبراء بتناولها: الأفوكادو الغني بالدهون الصحية والألياف، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، إضافة إلى التوت الذي يتميز بانخفاض نسبة السكر وارتفاع محتواه من الألياف ومضادات الأكسدة.

كما أظهرت دراسات أن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي والكفير قد تدعم صحة الأمعاء وتساعد في التحكم بمستويات السكر. وتشمل الخيارات الصحية أيضاً الخضراوات مثل البروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل لاحتوائها على مركب السلفورافان الذي قد يساهم في خفض مستويات الغلوكوز.

ويُعد البيض مصدراً مهماً للبروتين الذي يبطئ عملية الهضم ويحد من ارتفاع السكر بعد الوجبات، كما قد تساعد الفواكه مثل التفاح في تقليل ارتفاع مستويات السكر بفضل غناها بالألياف. وتشمل الخيارات المفيدة أيضاً المكسرات والبذور، إضافة إلى الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، والخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب.

وإلى جانب اختيار الأطعمة الصحية، ينصح الخبراء باتباع عادات غذائية منتظمة، مثل تناول وجبة الإفطار خلال ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ، وتوزيع الوجبات كل 3 إلى 6 ساعات، مع موازنة الطبق بحيث يشكل نصفه خضراوات غير نشوية، والنصف الآخر من البروتين والكربوهيدرات الكاملة، مع تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول خبز القمح الكامل بانتظام؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الميلاتونين.. كيف يؤثر هرمون النوم على مستويات السكر في الدم؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تغذية الأطفال.. أفضل الأطعمة لنمو صحي وسليم
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لضبط سكر الدم.. أيهما أفضل الخبز الأسمر أم الأبيض؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

التحكم في

الرياض

بروكسل

السكري

الأرز

إيرين

ألبان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
05:34 | 2026-03-10
Lebanon24
04:00 | 2026-03-10
Lebanon24
00:00 | 2026-03-10
Lebanon24
17:03 | 2026-03-09
Lebanon24
14:41 | 2026-03-09
Lebanon24
11:34 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24