شاي الماتشا قد يخفف التوتر ويحسن وظائف الدماغ

كشفت دراسات حديثة عن فوائد صحية متعددة لشاي الماتشا، وهو نوع من الشاي الأخضر تعود جذوره إلى القديمة وثقافة الشاي ، ويتميز بنكهته العشبية الحلوة قليلاً واحتوائه على مركبات نباتية مفيدة أبرزها البوليفينولات.

وأوضحت الدراسات أن الماتشا يحتوي على الكافيين والحمض الأميني الثيانين، وهو مزيج قد يساعد في تحسين الذاكرة واليقظة والانتباه والتركيز. كما تشير أبحاث أولية إلى أن الثيانين قد يمتلك تأثيرات وقائية للأعصاب، ما قد يسهم في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر، خصوصاً لدى كبار السن.

كما أظهرت أبحاث أن الاستهلاك اليومي للماتشا قد يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق، إذ بيّنت إحدى الدراسات أن تناول نحو 3 غرامات يومياً لمدة 15 يوماً أسهم في خفض الضغط النفسي مقارنة بمن تناولوا علاجاً وهمياً.

وتشير الدراسات أيضاً إلى أن الماتشا غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتيكينات وفيتامين C والفلافونويدات، وهي مركبات تساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بعدد من الأمراض المزمنة.

وفيما يتعلق بصحة القلب، أظهرت الأبحاث أن مركبات الماتشا قد تساعد في خفض الضار والدهون الثلاثية وتقليل الالتهابات، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية. كما قد يسهم في تنظيم مستويات السكر في عبر تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ما قد يقلل خطر الإصابة بمقدمات ومرض السكري من النوع الثاني.

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن المركبات النباتية في الماتشا قد تساعد في تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتقليل تلف الحمض ، إلا أن هذه النتائج ما زالت بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيدها.

وفي الجانب المتعلق باللياقة البدنية، تشير أبحاث إلى أن الماتشا قد يساعد في إنقاص الوزن عبر تعزيز عملية الأيض وتنظيم مستويات السكر والكوليسترول في الدم، إضافة إلى دوره المحتمل في تقليل التعب ودعم نمو العضلات لدى الأشخاص الذين يمارسون تدريبات القوة.

كما قد يسهم شرب الماتشا بانتظام في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما ينعكس إيجاباً على عملية الهضم ووظائف المناعة.