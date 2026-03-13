تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

مشروبات الطاقة قد تزيد الشعور بالتعب والإرهاق

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:00
مشروبات الطاقة قد تزيد الشعور بالتعب والإرهاق
يلجأ كثير من الأشخاص إلى مشروبات الطاقة للحصول على دفعة سريعة من النشاط والتركيز، خصوصاً أثناء ساعات العمل الطويلة أو السهر، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن هذه المشروبات قد تؤدي إلى نتائج عكسية على الجسم.

ويشير موقع Verywell Health العلمي إلى أن الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة قد يزيد الشعور بالتعب والإرهاق بدلاً من تعزيز النشاط، وذلك لأسباب عدة:

  • الجفاف: تحتوي مشروبات الطاقة على نسب عالية من الكافيين، وهو مدر للبول، ما يزيد فقدان السوائل في الجسم. وقد يسبب ذلك أعراضاً مثل العطش الشديد، الصداع، تشنجات العضلات، وجفاف الفم، وفي الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى الإغماء وتسارع ضربات القلب.

  • هبوط السكر المفاجئ: تحتوي المشروبات على كميات كبيرة من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض حاد يعرف بـ«انهيار السكر»، ويصاحبه شعور بالتعب وضعف التركيز بعد ساعة إلى ساعتين من تناول المشروب.

  • أعراض انسحاب الكافيين: الأشخاص الذين يستهلكون هذه المشروبات بانتظام قد يعانون عند التوقف عنها أو تقليل استهلاكها، وتشمل الأعراض التعب، النعاس، الصداع، صعوبة التركيز، والغثيان.

  • التعود على الكافيين: مع مرور الوقت، يطور الجسم تحملاً للكافيين، ما يقلل من تأثيره المنبه ويجعل الشخص بحاجة إلى كميات أكبر للحصول على نفس مستوى الطاقة، وفي الواقع قد يؤدي ذلك إلى النعاس والإرهاق.

  • اضطراب دورة النوم: الإفراط في الكافيين قد يخل بدورة النوم الطبيعية، مما يزيد الأرق والاستيقاظ المتكرر ليلاً، ويضعف جودة النوم، ليظهر التعب والنعاس خلال النهار.

وينصح الخبراء بالاعتدال في استهلاك مشروبات الطاقة، والحرص على شرب الماء والحفاظ على نظام نوم منتظم لتجنب الشعور بالإرهاق بدلاً من النشاط.

 
