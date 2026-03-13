تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

يُخفف الالتهابات ويُكافح السرطان.. مكمل غذائي مستخلص من شجرة قديمة يُثير الجدل!

Lebanon 24
13-03-2026 | 01:48
A-
A+
يُخفف الالتهابات ويُكافح السرطان.. مكمل غذائي مستخلص من شجرة قديمة يُثير الجدل!
يُخفف الالتهابات ويُكافح السرطان.. مكمل غذائي مستخلص من شجرة قديمة يُثير الجدل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسات حديثة أن مستخلصا محددا من شجرة قديمة غير معروفة على نطاق واسع، تنمو في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط، قد يكون فعالا في تخفيف الالتهابات وآلام المفاصل.

ولطالما استُخدم مستخلص "بوسويليا سيراتا"، من شجرة البوسويليا، في الطب الأيورفيدي التقليدي على شكل أقراص أو زيت لتخفيف الألم والالتهاب، والآن يجد العلماء الغربيون أدلة متزايدة على أن هذه الاستخدامات التقليدية لها أساس علمي. (الراتنج مادة صمغية طبيعية تفرزها بعض الأشجار كناتج لعملية دفاعية أو لحماية الشجرة من الإصابة أو الجروح).

وتشير الدراسات إلى أن مركبات البوسويليا يمكن أن تخفف آلام التهاب المفاصل وتساعد في الحد من الربو، بالإضافة إلى تخفيف أعراض القولون العصبي. كما أظهرت بعض الأبحاث المبدئية أنه قد يبطئ نمو بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي.

ويعمل المستخلص عن طريق تثبيط الإنزيمات التي تكوّن جزيئات "ليكوترين"، المسؤولة عن الالتهاب في الجسم. ويقول الخبراء إن الالتهاب المزمن قد يؤدي إلى تلف الأنسجة ويزيد خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل، بينما يساهم الالتهاب قصير الأمد في الشفاء الطبيعي للجسم.

وفي حالة التهاب المفاصل، أظهرت مراجعات علمية أن تناول 100 ملليغرام من البوسويليا يوميا لعدة أشهر يقلل الألم ويحسن وظائف المفاصل دون آثار جانبية خطيرة. وأظهرت الدراسات الصغيرة على التهاب المفاصل الروماتويدي نتائج واعدة أيضا، رغم الحاجة إلى مزيد من البحث.

أما بالنسبة للربو، فقد أظهرت التجارب أن المكمل الغذائي من البوسويليا يمكن أن يقلل الالتهاب الرئوي ويهدئ جهاز المناعة، ما يخفف حدة الاستجابة لمسببات الحساسية. ومع ذلك، يؤكد الأطباء على ضرورة استمرار المرضى في تناول أدويتهم التقليدية واستشارة الطبيب قبل أي تعديل في العلاج.

وفيما يخص السرطان، أشارت عدة دراسات صغيرة إلى أن البوسويليا قد يبطئ نمو الأورام ويقلل بعض المضاعفات المرتبطة بها، مثل الورم الدماغي لدى مرضى الورم الدبقي الخبيث. وأظهرت الدراسات الحديثة أيضا تحسنا في معدل البقاء على قيد الحياة لدى بعض المرضى الذين تناولوا المستخلص.

ويتوفر المكمل الغذائي لهذا المستخلص على نطاق واسع بسعر منخفض، ونادرا ما يسبب آثارا جانبية خطيرة، رغم أنه قد يرتبط أحيانا بآلام المعدة والغثيان والإسهال وحرقة المعدة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكمل غذائي يومي قد يبطئ شيخوختك!
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إرشادات غذائية أميركية جديدة تثير جدلاً بين الخبراء
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح سفير أميركيّ يُثير الجدل: إسرائيل ستُسيطر على "قطعة كبيرة" من الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:57:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

غير معروف

الغربي

الهند

العلم

العلا

روما

الرب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-03-13
Lebanon24
17:07 | 2026-03-12
Lebanon24
10:18 | 2026-03-12
Lebanon24
08:37 | 2026-03-12
Lebanon24
05:51 | 2026-03-12
Lebanon24
03:07 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24