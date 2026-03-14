الموز.. فاكهة مليئة بالفوائد الصحية

يُعد الموز من أكثر الفواكه انتشارًا في العالم، ويتميز بطعمه الحلو وقيمته الغذائية العالية، ما يجعله خيارًا مفضلًا للكبار والصغار.



يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط ودعم صحة القلب. كما يحتوي على الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.



ومن فوائد الموز أيضًا أنه مصدر جيد للطاقة، لذلك يُنصح بتناوله قبل أو بعد ممارسة الرياضة. كما يساهم في تحسين المزاج بفضل احتوائه على مركبات تساعد الجسم على إنتاج .



ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول الموز باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة، وتحسين صحة العضلات، وتقليل الشعور بالتعب.



لذلك يُعتبر الموز من الفواكه الصحية التي يمكن إدخالها بسهولة في اليومي، سواء بتناوله طازجًا أو إضافته إلى العصائر والحلويات.

Advertisement