تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

اضطراب "الساعة البيولوجية" يزيد احتمالات السمنة والسكري

Lebanon 24
16-03-2026 | 05:00
A-
A+
اضطراب الساعة البيولوجية يزيد احتمالات السمنة والسكري
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة علمية حديثة أن اختلال الساعة البيولوجية للجسم قد يؤدي إلى اضطرابات في وظائف الخلايا الدهنية، وهو ما قد يسهم في تطور السمنة والأمراض الأيضية مثل السكري.

وبحسب البحث الذي أجراه علماء من جامعة نورث وسترن الأميركية ونُشر في مجلة Nature Metabolism، فإن المشكلة لا ترتبط فقط بزيادة الدهون في الجسم، بل أيضاً بتغير طريقة عمل الخلايا المسؤولة عن تخزين الطاقة وإنتاجها.

وتعتمد أجسامنا على الساعة البيولوجية أو الإيقاع اليومي، وهي نظام داخلي يعمل وفق دورة تمتد نحو 24 ساعة. وتتحكم هذه الساعة في العديد من العمليات الحيوية، مثل دورة النوم والاستيقاظ، وإفراز الهرمونات، وعملية التمثيل الغذائي وتوازن الطاقة في الجسم.
وعلى المستوى الجزيئي، تتحكم مجموعة من الجينات والبروتينات في تنظيم هذه الساعة، من بينها جينات مثل CLOCK وBMAL1، الموجودة في معظم أنسجة الجسم بما في ذلك الأنسجة الدهنية.

ولتحليل تأثير الساعة البيولوجية على التمثيل الغذائي، قام العلماء بدراسة الميتوكوندريا داخل الخلايا الدهنية لدى فئران تعرضت لدورات ضوء غير طبيعية تحاكي اضطراب الإيقاع اليومي. والميتوكوندريا هي ما يُعرف ب"محطات توليد الطاقة" داخل الخلية، إذ تقوم بإنتاج الطاقة التي تحتاجها الخلايا لأداء وظائفها.

وأظهرت النتائج أن اضطراب الساعة البيولوجية يضعف قدرة هذه الميتوكوندريا على تنفيذ عمليات الأيض التأكسدي، وهي العملية التي تستخدم فيها الخلايا الأكسجين لتحويل العناصر الغذائية إلى طاقة.

واكتشف الباحثون أيضاً أن تعطيل جين BMAL1 يؤدي إلى إضعاف المسارات الجزيئية المسؤولة عن تنظيم التمثيل الغذائي داخل الخلايا الدهنية. ومن بين هذه المسارات مسار الإشارات المرتبط بالأنسولين، ومسارات تنظيم استقلاب الدهون والطاقة.

كما تبين أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يسبب اضطرابات مشابهة في الساعة البيولوجية ويؤثر في كفاءة إنتاج الطاقة داخل الخلايا.
تجربة مفاجئة
وفي خطوة تجريبية غير متوقعة، استخدم الباحثون إنزيماً مأخوذاً من خميرة الخبز يساعد الخلايا على إعادة إنتاج جزيء مهم يسمى NAD+، وهو عنصر أساسي لإنتاج الطاقة في الخلية.

وأظهرت النتائج أن هذا الإنزيم ساعد الخلايا الدهنية لدى الفئران على استعادة كفاءتها الأيضية حتى في ظل اضطراب الساعة البيولوجية أو النظام الغذائي عالي الدهون.. والمثير أن هذا التحسن حدث من دون تغيير وزن الجسم، بل من خلال إعادة التوازن الكيميائي داخل الخلايا.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة تستهدف خلل إنتاج الطاقة داخل الخلايا بدلاً من التركيز فقط على تقليل الدهون في الجسم.

كما يخطط الفريق العلمي لدراسة العلاقة بين اضطراب الساعة البيولوجية ووظائف الميتوكوندريا وتأثير ذلك على الالتهاب المزمن والمناعة، وهما عاملان يرتبطان أيضاً بالسمنة والأمراض الأيضية.

ويؤكد العلماء أن فهم العلاقة بين الساعة البيولوجية ووظائف الخلايا قد يساعد مستقبلاً في تطوير علاجات دقيقة تعيد التوازن الأيضي للجسم وتحسن الصحة العامة.
مواضيع ذات صلة
كيف تحدد ساعتك البيولوجية مصير صحتك وشيخوختك؟
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أمور مهمة جداً.. هكذا تؤثر الساعة البيولوجية على الصحة
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رياضة يومية بسيطة تحمي من السكري والسمنة
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الطاقة الأميركي: الوضع في مضيق هرمز "اضطراب موقت قصير الأمد"
lebanon 24
Lebanon24
16/03/2026 12:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-03-16
Lebanon24
01:38 | 2026-03-16
Lebanon24
00:00 | 2026-03-16
Lebanon24
16:26 | 2026-03-15
Lebanon24
13:30 | 2026-03-15
Lebanon24
11:50 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24