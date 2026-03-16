دراسة تحذر من نوع من الأطعمة يهدد صحة العظام.. ما هو؟

توصلت دراسة جديدة أجرتها الأميركية إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة الفائقة المعالجة يؤدي إلى انخفاض كثافة في العظام ويزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بكسور الورك.



ويطلق مصطلح الأطعمة الفائقة المعالجة على المنتجات المصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكر والدهون غير الصحية. وتتميز هذه الأطعمة بأنها غنية بالسعرات الحرارية وفقيرة بالقيمة الغذائية، وتفتقر إلى الطبيعية التي تحتفظ بخصائصها الأصلية.



وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الأطعمة تشكل نحو 55% من السعرات الحرارية التي يستهلكها الشباب والبالغون، وهي أكثر انتشارا في الأسر ذات الدخل المحدود.

ويقول الدكتور تشي لو، المشرف على الدراسة: "الأطعمة فائقة المعالجة متوفرة بسهولة في أي متجر، ونتائجنا تضاف إلى المخاوف المتزايدة بشأن تأثيرها على صحتنا. وهذه الأطعمة ارتبطت باستمرار بمشاكل صحية متعددة، وصحة العظام تعتمد بشكل أساسي على التغذية السليمة، لذا فإن نتائجنا لم تكن مفاجئة".



ويضيف أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تفحص العلاقة المباشرة بين هذه الأطعمة وصحة العظام لدى البشر، ما يجعلها إضافة مهمة للتحذيرات الصحية المتعلقة بالاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة.