تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

أيهما أفضل لخسارة الوزن الصيام المتقطع او الكيتو؟

17-03-2026 | 05:20
A-
A+
أيهما أفضل لخسارة الوزن الصيام المتقطع او الكيتو؟
أيهما أفضل لخسارة الوزن الصيام المتقطع او الكيتو؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعد الصيام المتقطع ونظام الكيتو الغذائي من أكثر الأنظمة انتشاراً في السنوات الأخيرة بين الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن وتحسين صحة الجسم. ويشترك النظامان في هدف أساسي واحد هو تحفيز الجسم على حرق الدهون، لكنهما يحققان ذلك بطرق مختلفة.

ويوضح خبراء التغذية في تقرير بموقع "VeryWellHealth" الصحي، أن حرق الدهون قد يكون متقارباً بين النظامين، إلا أن الصيام المتقطع قد يكون أسهل في الاستمرار على المدى الطويل بالنسبة لكثير من الأشخاص.

والصيام المتقطع لا يركز على نوعية الطعام بقدر ما يركز على توقيت تناوله، ويعتمد على فترات محددة يمتنع خلالها الشخص عن تناول السعرات الحرارية، تليها فترات يسمح فيها بالأكل.
ومن أشهر أنماطه الصيام يوماً بعد يوم والذي يعني صياما كاملا لمدة 24 ساعة بالتناوب، ونظام 5:2 حيث يتم صيام يومين في الأسبوع مع تناول سعرات قليلة جداً، ونظام 16:8 حيث يجري تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط يومياً والصيام 16 ساعة.

ويساعد هذا النظام على ما يسمى التحول الأيضي، حيث ينتقل الجسم من استخدام الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة إلى استخدام الدهون والكيتونات.
وتشير بعض الدراسات إلى أن الصيام المتقطع قد يساهم في فقدان الوزن وتحسين مستوى السكر في الدم وخفض ضغط الدم.

أما النظام الكيتوني (الكيتو)، فهو يعتمد على تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير وزيادة تناول الدهون مع كمية معتدلة من البروتين. وعادة ما يتم تقليل الكربوهيدرات إلى 50 غراماً أو أقل يومياً، وهو ما يعادل تقريباً شريحتين إلى ثلاث شرائح من الخبز.

وعندما تقل الكربوهيدرات إلى هذا الحد، يدخل الجسم في حالة تعرف باسم الكيتوزية، حيث يبدأ في استخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة بدلاً من السكر.
وتشير بعض الأبحاث إلى أن الكيتو يمكن أن يساهم في فقدان الوزن ويقلل الشهية، وقد يحسن بعض مؤشرات السكر والكوليسترول.

أيهما أفضل لحرق الدهون؟
كلا النظامين يؤدي إلى حرق الدهون، لكن آلية ذلك تختلف، فالصيام المتقطع يحدد متى تأكل، بينما الكيتو يحدد ماذا تأكل.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يفقدون نحو 3 إلى 4 كيلوغرامات تقريباً عند اتباع الصيام المتقطع، وغالباً ما يكون الجزء الأكبر من هذا الوزن من الدهون.
أما الكيتو فقد يؤدي إلى فقدان سريع للوزن في البداية، لكن هذه الوتيرة غالباً ما تتباطأ بعد عدة أشهر، ويصبح فقدان الوزن مشابهاً لأنظمة غذائية أخرى.
وأحد أهم الفروق بين النظامين هو إمكانية الاستمرار. فالكيتو قد يكون صعب الالتزام به لفترات طويلة بسبب القيود الشديدة على الكربوهيدرات وصعوبة تطبيقه في الحياة الاجتماعية والشعور بالملل من محدودية الخيارات الغذائية.

وفي المقابل، قد يكون الصيام المتقطع أكثر مرونة لأنه لا يفرض قيوداً صارمة على نوع الطعام، بل يركز فقط على توقيت الوجبات. ويعد نظام 16:8 من أكثر الأنماط قابلية للاستمرار لأنه يشبه نمط الأكل الطبيعي لدى كثير من الناس.

ورغم انتشار هذين النظامين، يؤكد خبراء التغذية أن الصيام المتقطع والكيتو ليسا مناسبين للجميع.

لذلك يُنصح باستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية قبل اتباع أي نظام غذائي جديد، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من السكري أو أمراض القلب أو اضطرابات الأكل أو حالات صحية مزمنة. فالنظام الغذائي الأفضل هو ذلك الذي يتناسب مع حالة الشخص الصحية ويمكن الالتزام به على المدى الطويل.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-03-17
Lebanon24
08:21 | 2026-03-17
Lebanon24
05:07 | 2026-03-17
Lebanon24
01:48 | 2026-03-17
Lebanon24
00:00 | 2026-03-17
Lebanon24
17:11 | 2026-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24