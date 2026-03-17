مشروب طبيعي يحارب الأرق.. ما هو؟

17-03-2026 | 11:45
مشروب طبيعي يحارب الأرق.. ما هو؟
أظهرت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة هارفارد ومعهد Hebrew SeniorLife لأبحاث الشيخوخة، أن عصير الكرز الحامض يساعد في تحسين جودة النوم لدى كبار السن الذين يعانون من الأرق.
 
وشملت الدراسة عددا من كبار السن الذين يعانون من مشكلات الأرق، حيث قُسّم المشاركون إلى مجموعتين: تناول أفراد المجموعة الأولى عصير الكرز الحامض يوميا مع الطعام، بينما لم يحصل أفراد المجموعة الثانية على العصير. وأظهرت النتائج أن شرب العصير لمدة أسبوعين فقط ساعد أفراد المجموعة الأولى على النوم لفترات أطول وتقليل الاستيقاظ الليلي، مقارنة بالمجموعة الأخرى.

ويعزو الباحثون هذا التأثير إلى مزيج من المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في الكرز الحامض، من بينها الميلاتونين، الذي ينظم الساعة البيولوجية، والتريبتوفان، الذي يساهم في إنتاج السيروتونين، إضافة إلى المغنيسيوم والفلافونويدات ذات الخصائص المضادة للالتهابات. ويُعتقد أن هذه المكونات تعمل معا على تحسين المزاج، وتخفيف التوتر، وتنظيم هرمونات النوم بشكل طبيعي.
 
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن ما بين 40% و70% من كبار السن يعانون من الأرق، وأن الأدوية المستخدمة لعلاجه غالبا ما ترتبط بآثار جانبية على الصحة الجسدية والعقلية، ما يعزز الحاجة إلى البحث عن بدائل طبيعية. ويُعد عصير الكرز الحامض خيارا واعدا في هذا السياق.

كما أظهرت دراسة بريطانية أن تناول الكرز قد يساهم في تقليل خطر بعض الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مثل الخرف، وأن إدخاله إلى النظام الغذائي، سواء على شكل عصير أو مسحوق، قد يساعد في مواجهة الأمراض التنكسية العصبية. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
الأرق قد يكون علامة مبكرة على ألزهايمر.. دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تنام طويلاً وتستيقظ متعبًا؟.. إليك سر "الأرق المتناقض"
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
7 مشروبات طبيعية تساهم في التخفيف من التوتر والقلق.. تعرف اليها
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القهوة أم الماتشا؟ اكتشف أي مشروب يمنحك طاقة أطول
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 20:16:37 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
