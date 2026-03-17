6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

كشف باحثون من جامعة كوليدج عن ارتباط محدد بين مجموعة من أعراض الاكتئاب في منتصف العمر وزيادة خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من الحياة، في دراسة شملت 5811 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 45 و69 عاماً، تمّت متابعتهم على مدار 25 عاماً.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين عانوا من الاكتئاب في منتصف العمر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 72 في المائة مقارنة بمن لم يعانوا من الاكتئاب.

لكن اللافت أن هذه الزيادة في الخطر لم تكن مرتبطة بجميع أعراض الاكتئاب، بل بستة أعراض محددة، منها فقدان الثقة بالنفس، صعوبة التعامل مع المشكلات، ضعف الشعور بالمودة، التوتر المستمر، عدم الرضا عن أداء المهام، وصعوبة التركيز.

وأشار الباحثون إلى أن فقدان الثقة بالنفس وصعوبة مواجهة المشكلات وحدهما ارتبطا بزيادة خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

وأكد الباحث فيليب أن التركيز على هذه الأعراض عند تشخيص وعلاج الاكتئاب في منتصف العمر قد يساهم في وضع استراتيجيات وقائية تقلل من خطر الإصابة بالخرف مستقبلاً. وأضاف أن بعض هذه الأعراض قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية وقلة الانخراط في الأنشطة الذهنية، ما يزيد من تراجع القدرات الإدراكية مع مرور الوقت.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل توقعات بارتفاع معدلات الإصابة بالخرف إلى نحو مليون حالة سنوياً بحلول عام 2060، ما لم تُتخذ إجراءات فعّالة للحد من هذا الاتجاه، وفقاً لتقارير صحفية.