Najib Mikati
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

Lebanon 24
17-03-2026 | 13:48
6 أعراض اكتئاب في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف
كشف باحثون من جامعة كوليدج لندن عن ارتباط محدد بين مجموعة من أعراض الاكتئاب في منتصف العمر وزيادة خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من الحياة، في دراسة شملت 5811 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 45 و69 عاماً، تمّت متابعتهم على مدار 25 عاماً.

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين عانوا من الاكتئاب في منتصف العمر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 72 في المائة مقارنة بمن لم يعانوا من الاكتئاب.

 لكن اللافت أن هذه الزيادة في الخطر لم تكن مرتبطة بجميع أعراض الاكتئاب، بل بستة أعراض محددة، منها فقدان الثقة بالنفس، صعوبة التعامل مع المشكلات، ضعف الشعور بالمودة، التوتر المستمر، عدم الرضا عن أداء المهام، وصعوبة التركيز.

 وأشار الباحثون إلى أن فقدان الثقة بالنفس وصعوبة مواجهة المشكلات وحدهما ارتبطا بزيادة خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

وأكد الباحث الرئيسي فيليب فرانك أن التركيز على هذه الأعراض عند تشخيص وعلاج الاكتئاب في منتصف العمر قد يساهم في وضع استراتيجيات وقائية تقلل من خطر الإصابة بالخرف مستقبلاً. وأضاف أن بعض هذه الأعراض قد تؤدي إلى العزلة الاجتماعية وقلة الانخراط في الأنشطة الذهنية، ما يزيد من تراجع القدرات الإدراكية مع مرور الوقت.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل توقعات بارتفاع معدلات الإصابة بالخرف إلى نحو مليون حالة سنوياً بحلول عام 2060، ما لم تُتخذ إجراءات فعّالة للحد من هذا الاتجاه، وفقاً لتقارير صحفية.

مواضيع ذات صلة
7 مؤشرات مبكرة في منتصف العمر قد تنذر بالخرف
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 22:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تزيد الدردشة اليومية مع الذكاء الاصطناعي الاكتئاب؟
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 22:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 22:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تحذر.. كوب يومي من هذا العصير قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي!
lebanon 24
Lebanon24
17/03/2026 22:42:15 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-03-17
Lebanon24
11:45 | 2026-03-17
Lebanon24
09:23 | 2026-03-17
Lebanon24
08:21 | 2026-03-17
Lebanon24
05:20 | 2026-03-17
Lebanon24
05:07 | 2026-03-17
