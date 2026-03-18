مشروبات تساعد مرضى الربو على تحسين التنفس

أكد خبراء الصحة أن بعض المشروبات اليومية يمكن أن تلعب دوراً داعماً في تخفيف أعراض الربو وتحسين جودة التنفس، إلى جانب العلاج الطبي المعتاد، بحسب تقرير نشره موقع .

وأشار التقرير إلى أن الماء يُعد أساسياً لترطيب الجسم وصحة الجهاز التنفسي، إذ يساعد على الوقاية من الجفاف، وتقليل لزوجة المخاط في الرئتين، ودعم الحفاظ على وزن صحي، ما يقلل من حدة الربو لدى المصابين.

كما يمكن لبعض المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل القهوة والشاي الأخضر والأسود، أن تعمل كموسّعات قصبية خفيفة، مما يُسهل عملية التنفس مؤقتاً. وبيّنت الدراسات أن تناول القهوة مرة أو مرتين يومياً قد يمنح بعض الحماية، لكنها لا تُعدّ بديلاً عن العلاج الطبي.

ويُعدّ عصير الطماطم الغني بفيتامينَي أ وسي مصدراً داعماً لمناعة الرئتين، في حين يوفر الحليب والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات عناصر غذائية قد تساعد في تقليل الالتهابات، باستثناء الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه منتجات الألبان.

وأشار التقرير أيضاً إلى فوائد الشاي العشبي، مثل شاي الزنجبيل وشاي المُلّين وجذر عرق السوس، التي قد تساهم في إرخاء الشعب الهوائية وتقليل الالتهابات. كما يمكن لعصير البرتقال الغني بفيتامين سي أن يساعد في الحد من تضيّق المسالك الهوائية الناتج عن ممارسة الرياضة.

وأوضح الخبراء أن هذه المشروبات تُعدّ عوامل مساعدة ضمن نمط حياة صحي لمرضى الربو، لكنها لا تغني عن الخطة العلاجية التي يحددها الطبيب والمتابعة المنتظمة.